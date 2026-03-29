Cooperativas eléctricas bonaerenses en alerta por deudas con Cammesa

Las cooperativas eléctricas bonaerenses atraviesan un escenario de incertidumbre ante la implementación del esquema de regularización de deudas con Cammesa, con planes de pago a largo plazo y primeras cuotas previstas entre junio y julio.

Representantes de cooperativas de la provincia de Buenos Aires analizaron el jueves en Olavarría la situación financiera del sistema eléctrico durante un encuentro de la Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (APEBA).

Advirtieron que el volumen de los compromisos acumulados genera preocupación sobre la capacidad real de cumplimiento en un contexto económico complejo. El principal interrogante es cómo afrontar los compromisos cuando las tarifas no alcanzaron durante largos períodos a cubrir los costos del sistema eléctrico, indicaron desde la Usina Popular y Municipal de Tandil.

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Datos del sector revelan que distribuidoras y cooperativas acumulan deudas millonarias con Cammesa, originadas en gran medida por el atraso tarifario y el aumento sostenido del costo de la energía mayorista. En muchos casos, las entidades continuaron prestando el servicio sin ingresos suficientes para cubrir la totalidad de la energía adquirida al sistema mayorista.

El esquema de regularización que propone el acuerdo con Cammesa exige mantener al día el pago de la energía corriente y, en paralelo, cancelar la deuda acumulada en cuotas. El plan contempla períodos de gracia y hasta setenta y dos cuotas, con tasas vinculadas a las del Banco Nación.

Durante el encuentro en Olavarría, los participantes coincidieron en que el gran desafío será sostener la prestación del servicio, continuar con las inversiones en la red y afrontar las obligaciones económicas derivadas del acuerdo con Cammesa.

Señalaron además que las cuotas comenzarán a exigirse entre junio y julio, aunque en el interior bonaerense persisten dudas sobre la capacidad de las entidades para cumplir, en un escenario con altos niveles de morosidad y conexiones irregulares.

El sector cooperativo seguirá de cerca las negociaciones y las definiciones regulatorias previstas para los próximos meses, con la expectativa de ordenar las cuentas del sistema eléctrico sin poner en riesgo la continuidad de las cooperativas. (NA)