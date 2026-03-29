Tragedia en Chubut: un hombre murió tras el vuelco de dos veleros en el lago Epuyén

Una persona murió este sábado luego del vuelco de dos veleros en el lago Epuyén, en la zona de Planicie Chica, en la provincia de Chubut.

De acuerdo con los primeros datos, cinco personas iban a bordo de dos embarcaciones que habían salido desde Puerto Patriada. Las condiciones climáticas habrían complicado la navegación y provocaron que ambos veleros se dieran vuelta casi al mismo tiempo.

La víctima fue identificada como Gabriel Pitzel, de 47 años, vecino de Lago Pueblo. El hombre participaba de una salida recreativa junto a otras personas cuando ocurrió el accidente, según informó el medio Info Chucao.

Después del incidente, cuatro de los ocupantes lograron salir del agua y llegar hasta la orilla, desde donde pidieron ayuda. Pitzel, en cambio, no pudo ponerse a salvo, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

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Durante varias horas, trabajaron efectivos policiales, personal de Protección Civil y otros organismos que lograron encontrar el cuerpo en inmediaciones del cerro Pirque. La víctima fue trasladada al hospital de Epuyén, donde se confirmó su muerte.

Por su parte, el diario Río Negro informó que los sobrevivientes presentaron signos de hipotermia debido a las bajas temperaturas que presentaba el agua.

En cuanto a las causas del hecho, las primeras informaciones apuntan a que se trató de un accidente en medio de fuertes vientos y oleaje en la zona.

La noticia fue confirmada por el intendente de Epuyén, quien se acercó al hospital para acompañar a los sobrevivientes y a los familiares de la víctima También superviso parte del operativo desplegado en el lago. (TN)