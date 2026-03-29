El accidente de Bearman por esquivar a Colapinto y lo que dijo el argentino tras el GP de Japón

La FIA encendió las alertas en la Fórmula 1 tras el impactante accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón, cuando superó a Franco Colapinto, y dejó abierta la puerta a posibles cambios reglamentarios.

"El gran problema son las velocidades de cierre, son muy diferentes. Probablemente iba unos 50 km/h más rápido que yo", dijo el argentino.

"Cuando lo vi, ya estaba en el pasto. El problema es que literalmente parece que se trata de vueltas de salida contra vueltas de empuje. Es muy complicado correr así, lo hace muy peligroso. Me alegro de que esté bien, lo vi caminando, me alegro de que esté bien", comentó el 43.

En tanto, el comunicado oficial, el ente confirmó que durante abril se llevarán a cabo reuniones clave para evaluar el funcionamiento de las nuevas normativas implementadas en la categoría.

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“El objetivo será determinar si se requieren ajustes”, señalaron desde la FIA, aunque aclaron que no habrá decisiones apresuradas pese a la preocupación generada.

Colapinto y la carrera

Franco Colapinto hizo un análisis sincero de su rendimiento, destacando una buena largada que no pudo sostener con el correr de las vueltas.

“Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson”, expresó el piloto de Alpine.

El pilarense de 22 años también hizo referencia a la diferencia de rendimiento con su compañero Pierre Gasly, quien finalizó séptimo, y remarcó la dificultad de correr en tráfico.

“Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, y cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Es difícil seguir de cerca a los demás”, señaló.