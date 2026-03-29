Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de Japón y Franco Colapinto finalizó 16°

Andrea Kimi Antonelli completó una gran actuación y ganó el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Japón, donde el argentino Franco Colapinto finalizó 16º.

El italiano de Mercedes, con 19 años se convirtió en el líder del campeonato más joven de toda la historia de la Fórmula 1.

El podio lo completaron Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari, mientras que George Russell terminó cuarto.

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La carrera de Colapinto se vio perjudicada -una vez más- por un Safety Car.

El argentino ganó una posición en la largada y superó a Gabriel Bortoleto en el tercer giro para ubicarse 13°.

Luego de pelear en pista con Liam Lawson (Racing Bulls), ingresó a boxes en la vuelta 18. Sin embargo, en la 22, Oliver Bearman de Haas protagonizó un impactante accidente al intentar superarlo y salió el auto de seguridad a la pista. El joven de 22 años quedó estancado en el 16° puesto por detrás del Williams de Carlos Sainz.

Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, consiguió un excelente resultado, terminando en la séptima bicación.

El corredor francés se defendió durante toda la carrera de los ataques del Red Bull de Max Verstappen.

La F1 no tendrá actividad a lo largo de todo el mes de abril por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La siguiente fecha de la Máxima será el Gran Premio de Miami, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo.