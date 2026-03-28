Villa Mitre debuta en casa y va por la recuperación ante Círculo Deportivo

Villa Mitre debuta como local esta tarde, cuando reciba a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, por la segunda fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, en la que Olimpo tendrá descanso (ver abajo).

El tricolor se presentará a las 16 en El Fortín y el partido será dirigido por el tandilense Diego Novelli Sanz.

Este encuentro marcará el regreso de la Villa a su cancha, tras lo que fue la eliminación de ante Brown de Madryn en la última temporada.

En el actual certamen, un renovado plantel que ahora dirige Diego Cochas hizo su estreno en Mar del Plata, cayendo ante Kimberley por 1 a 0.

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Además de la derrota, la mala noticia que se trajo el equipo bahiense de La Feliz fue la lesión del volante Valentín Jouglard.

Luego de ser reemplazado a los 34 minutos, se confirmó que el exjugador de Liniers sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se perderá gran parte de la competencia.

A pesar de esta baja, la Villa no incorporaría ningún jugador, ya que esperan el regreso de Nicolás Cavagnero, quien atraviesa la etapa final de la recuperación de una lesión similar sufrida en la temporada pasada.

Círculo, en tanto, hará hoy su estreno absoluto en el torneo ya que la primera fecha tuvo jornada libre.

El equipo de Otamendi, que fue dirigido por Cochas en 2025, es orientado tácticamente por Mariano Charlier.

Entre los refuerzos más destacados para este año sobresale el del atacante Ciro Rius.

El delantero que fuera campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia llegó proveniente de Arsenal de Sarandí, donde tuvo un segundo paso esta vez en la Primera Nacional. Oriundo de Ramallo y con 37 años también vistió las camisetas de Argentino Juniors, Godoy Cruz, Lanús, Rosario Central, Atlético Tucumán, Central Córdoba y Platense.

Otra de las incorporaciones del Papero fue Francisco Grahl, de larga trayectoria en el fútbol argentino, jugó en la Reserva de Boca, pasó por Atlético Tucumán, San Martín de San Juan, Aldosivi (entre 2019 y 2021) y Central Córdoba de Santiago del Estero.

*Los convocados

Para esta tarde, en su primer partido como local, Diego Cochas convocó a los siguientes jugadores:

*Entradas

Continúa hoy la venta de entradas para el partido de Villa Mitre y Círculo Deportivo.

Las mismas se podrán adquirir en la casilla de Maipú y Punta Alta, de 10 a 15, y sólo se entregarán generales con un valor de $22.000.

*El resto

Olimpo tendrá fecha libre este fin de semana, aunque hoy se medirá ante Huracán por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La jornada 3 de la Zona 4 comenzó ayer con la victoria de Sol de Mayo en Tandil, superando a Santamarina por 2 a 0, con goles de Santiago Lucero (en contra) y Santiago Jara.

Mientras que hoy habrá otros dos partidos: Germinal vs Kimberley (empieza a las 15 con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos) y Alvarado vs Brown de Madryn (arranca 15.30 y dirige Marcos Liuzzi).