Abel Pintos volvió a Bahía y presentó su show “Abel 30 Años” con entradas agotadas

Abel Pintos regresó este domingo a Bahía Blanca y ofreció un recital con localidades agotadas en el Dow Center, en una noche marcada por la emoción del reencuentro con su ciudad natal y por la celebración de sus 30 años de trayectoria artística.

La presentación formó parte de la gira “Abel 30 Años”, el tour con el que el cantante recorre distintas ciudades del país para conmemorar sus primeras tres décadas en la música. En ese marco, el show en Bahía tuvo un significado especial, tanto por el vínculo del artista con la ciudad como por la respuesta de un público que lo acompaña desde sus comienzos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El concierto llegó luego de las cuatro funciones que Pintos había ofrecido en Bahía Blanca durante 2025. Esta vez, volvió con una propuesta centrada en un recorrido por las canciones más reconocidas de su carrera, en un espectáculo pensado como síntesis de su camino artístico.

La venta de entradas para esta presentación fue gestionada por Open Show, la plataforma encargada de la comercialización de los tickets y que además prepara una agenda cargada de espectáculos para los próximos meses. Para conocer más detalles, se puede visitar ticketbahia.com.

Un show con repaso de clásicos y nuevos temas

Durante la noche, Abel Pintos interpretó algunas de las canciones más populares e icónicas de su repertorio, en un recorrido que atravesó distintas etapas de su carrera. El público acompañó cada tema y convirtió el recital en una celebración compartida.

Además de los clásicos, el cantante incluyó sus lanzamientos más recientes, “Hielo al vino” y “Todo de mí”, que también formaron parte del repertorio. De ese modo, el show combinó memoria, actualidad y un repaso por la evolución musical del artista.

La presentación tuvo una carga emotiva particular. No solo por el marco de entradas agotadas, sino también porque se trató de un concierto en la ciudad donde Pintos nació y creció. Ese dato sumó un valor simbólico a una noche que ya estaba marcada por la expectativa de sus seguidores.

Bahía Blanca, una plaza clave en su historia

El regreso de Abel Pintos a Bahía Blanca volvió a confirmar la fuerte conexión entre el artista y el público local. La convocatoria total en el Dow Center reflejó una vez más la vigencia de su propuesta y el interés que genera cada una de sus presentaciones en la ciudad.

La gira “Abel 30 Años” continuará en los próximos meses por otros puntos del país. Entre las ciudades anunciadas aparecen Tucumán, Salta, Córdoba y Rosario, que serán parte de esta recorrida nacional.

Con este tour, Abel Pintos celebra una carrera extensa y sostenida, pero también renueva el vínculo con su audiencia. En Bahía Blanca, esa relación volvió a quedar en evidencia en una noche de alta convocatoria, emoción y un repertorio que repasó buena parte de su historia musical.