Villa Mitre: "Se ve un equipo ofensivo y que va para adelante, los jugadores agarraron rápido la idea"

Entre tantos estrenos, ayer también fue el primer partido como entrenador de Villa Mitre, en El Fortín, para Diego Cochas.

El nuevo DT tricolor tuvo su debut como local, al igual que 9 de los 11 titulares. Un equipo renovado que tuvo una muy buena carta de presentación ante su público, al vencer por 2 a 0 a Círculo Deportivo en la segunda fecha del Torneo Federal A.

"Estamos contentos porque veníamos de perder y era el debut de locales para nosotros y un montón de jugadores, solamente Enzo González y Thiago Pérez, después todos eran nuevo. Había mucha expectativa en la gente también. Nos vinimos de Mar del Plata con una derrota injusta, habíamos sido superiores y no la pudimos meter. Gracias a Dios hoy entró la pelota y ya estamos mas tranquilos", le contó el entrenador a La Nueva.

-¿Empezaba a pesar desde los psicológico el no poder convertir?

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-No te voy a mentir, a nosotros nos empezaba a pesar, pero lo que no queríamos era que les pese a los jugadores, que son los que tienen que estar tranquilos, porque el gol iba a llegar. No sé cuántas situaciones tuvimos en el primer tiempo, pero fueron muchas, algunas no tan claras pero llegábamos hasta ahí. Uno empezaba a analizar por qué no la metíamos, pero no queríamos trasladarle eso a ellos. En el entretiempo les dije que se queden tranquilos que iba a entrar.

-¿En cierta forma te sorprende lo rápido que adoptó la idea el equipo, siendo tantos jugadores nuevos, y lo bien que fluye en la cancha?

-Mirá... sí, llevamos dos meses de trabajo y hay algo que hablo con ellos y se los recalco de que estamos muy contentos con ellos. Nosotros somos muy simples, tenemos una idea muy clara, no es mucho lo que le pedimos a ellos y lo han agarrado rápido. Es algo que se los manifestamos, que tan rápido lo hayan tomado y están con confianza. Se ve que es un equipo que es ofensivo, que va para adelante, me quedo tranquilo porque la idea la agarraron rápido.

-En el segundo tiempo también mostrarte algunas variantes, con Leo Fernández, por ejemplo, jugando en varias posiciones y algunos cambios...

-A Lei lo conozco de Racing, me ha solucionado en varias posiciones. Volante es su posición natural, pero hoy lo hizo de lateral y un rato también de doble 5. Es un muchacho que cumple en todos lados y hasta pudo haber hecho algún gol. Es un jugador muy completo Lei. Estamos felices de tenerlo con nosotros. Me da una alegría grande porque dentro del proyecto la idea era mirar y trabajar con los jóvenes y hoy (por ayer) tuvimos un debut con un gol, el ingreso de Valeri y el partido pasado debutó Santi Gómez. Estamos cumpliendo con esa parte del proyecto.

-Desde hace un tiempo ustedes y los jugadores señalan que quieren que la gente se sienta identificada con su juego, hoy había una especie de ilusión renovada en los hinchas, es algo que lo tienen muy en cuenta...

Cuando salí a la cancha fue una emoción, ver que estábamos con nuestra gente. Se los dije en la charla, que jugábamos en nuestra casa, que iba a venir gente, que nos quería ver y que había expectativa. Porque por más de que veníamos de una derrota, la gente sabe cómo jugó el equipo. Nosotros en cada nota declaramos que queríamos esto, que la gente se identifique con este equipo, que va para adelante, es de buen juego, ordenado, dinámico y vertical. Creo que todo eso se está viendo y faltaba coronarlo con un triunfo.

-Pablo Mujica me decía que el equipo tiene mucho hambre (ver nota acá), ¿qué ves vos en el grupo?

-Muchos son muchachos que han venido de categorías superiores, con el hambre de ellos mismos bajar una categoría para después subir más. Ojalá sea así, ojalá sea con nosotros y puedan seguir mucho tiempo con nosotros. Así como nosotros también como cuerpo técnico vinimos porque esto es una vidriera muy linda para nosotros, un trampolín para seguir creciendo y estamos muy contentos, ojalá que sea por mucho tiempo en Villa Mitre.