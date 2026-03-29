A Villa Mitre se le abrió el arco, el "Círculo" le salió redondo y dejó una muy buena primera impresión

Mostrando muchas cosas interesantes, con una sólida labor colectiva y algunas individualidades en alto nivel, Villa Mitre se presentó de la mejor forma ante su gente en una nueva temporada del Torneo Federal A.

Cuando la Villa logró encontrar eficacia adelante, para hacer pesar en el marcador todo lo que generaba, logró quebrar el juego para terminar venciendo a Círculo Deportivo por 2 a 0, sumando así la primera victoria en el certamen y recuperándose del traspié en el estreno.

Los festejos de Pablo Mujica y del debutante Marcos Escobar (21 años) que llegaron recién en el segundo tiempo, fueron el premio para un equipo que nunca dejó de buscar y terminó festejando por primera con el ya el clásico "Dale, dale, ve..." con su gente, que acompañó en buen número.

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Pero antes pasaron muchas cosas que vale la pena repasar, para entender por qué Villa Mitre tuvo un feliz estreno en su cancha y dejó una muy buena primera impresión.

El aire renovado que se sentía en las inmediaciones y al dar los primeros pasos dentro de El Fortín, por el inicio de una nueva temporada con un plantel y cuerpo técnico prácticamente nuevo, rápidamente se vio en el campo de juego. Donde desde el arranque la Villa se mostró como un equipo fresco, suelto y ofensivo.

Con camiseta nueva para la ocasión, el tricolor salió desde el minuto cero a llevarse por delante a su rival. Pero no cómo sea, sino que se lo vio como un equipo agresivo para presionar y recuperar la pelota, directo para atacar por las bandas o con envíos largos, con delanteros solidarios y con mucha movilidad, y un medio campo que fue el termómetro para cuándo y cómo presionar, con los únicos dos titulares de la temporada pasada: Thiago Pérez y Enzo González. A eso se le sumaron centrales atentos para anticipar y jugar adelantados y laterales que marcaron y también fueron opción atacar.

Apostando a un bloque alto y sin temor a arriesgar cuando salió a presionar arriba y liberó la zona media, el equipo de Diego Cochas empezó rápidamente a acumular chances de gol. Fue al frente, generó oportunidades y desbordó por todos lados al papero.

Recuperando tras pérdida, atacando los espacios, con jugadas elaboradas por los costados que buscó terminar por dentro y también probando de afuera, el equipo bahiense acumuló casi una decena de situaciones de riesgo. Algunas, clarísimas como la que Lerena le contuvo a Mujica a los 7 minutos (foto) o el tiro en el travesaño del olavarriense. También tuvo otras que no llegaron a ser remates francos al arco, pero porque sólo le faltó la bendita puntada final o buena puntería.

Encima, a eso, le sumó un par de buenas intervenciones de Mazza, que respondió las veces que Círculo, un equipo que también buscó proponer, pudo llegar con algo de peligro.

Todo eso armó un combo ideal para que Villa Mitre redondeara un muy positivo primer tiempo, que la gente se lo retribuyó con aplausos, pero claro le faltó lo más importante: el gol.

Restaba saber cómo respondería el equipo en el complemento, desde lo físico, para mantener la concentración e intensidad, y también desde lo anímico, buscando que esas chances desperdiciadas no hicieran mella en su confianza. Sobre todo porque en Mar del Plata había padecido lo mismo y, encima, se vino con las manos vacías.

La respuesta llegó rápido en el segundo tiempo, porque enseguida sumó otra clara con Tarasco intentando anticipar en el primer palo y de ese córner llegó la apertura del marcador, cuando Mujica llegó por el segundo palo y empujó el envío que había peinado Bacigalupe.

La bronca y el desahogo del "7", que hoy jugó decididamente de delantero, demostraban todo lo contenido por él y por un equipo que había hecho todo para marcar pero no lo había logrado.

Ya con la ventaja a su favor, Villa Mitre se terminó de soltar y también el juego se disputó a otro ritmo, un poco por el cansancio y el desgaste y otro poco porque el dueño de casa ahora jugaba con la tranquilidad de haber cortado con la racha y saberse arriba en el resultado.

Las variantes fueron renovando al equipo y también lo mostró como un 11 versátil, con jugadores que se fueron moviendo en distintas funciones: Leandro Fernández arrancó de "3", pasó un rato de volante por izquierda y también de doble cinco; Mujica también fue un rato a volantear, pero por derecha, y Bacigalupe salió de la zaga para pasar a la izquierda.

No obstante, esas modificaciones no alteraron el andamiaje de la Villa, que ya con menos intensidad y sin ser tan constante, no cambió demasiado las formas y siguió transformando en figura a Lerena.

Hasta que en el final, el pibe Escobar puso la frutilla del postre, ya que a pocos minutos de ingresar y hacer su debut marcó el 2 a 0 puro desparpajo.

El pibe de 21 años, que llegó de la Reserva de Banfield, club en el que estuvo desde los 8 años, la recuperó en el vértice del área encaró casi sin pensarlo y definió cruzado al segundo palo, para liquidar definitivamente el juego.

De esa manera, VIlla Mitre se presentó por primera vez ante su gente y, aunque esto recién arranca, la primera impresión fue más que positiva, porque se le abrió el arco y pudo trasladar al resultado todo lo bueno que había insinuado. En definitiva, el "círculo" le salió redondo y el tricolor terminó festejando su primera victoria.

*De estreno

Villa Mitre lució hoy primera vez la nueva indumentaria, con un predominante color blanco, que se extendió al short y medias, y tres franjas ancha al frente.

El equipo le dedicó una bandera a Valentín Jouglard, quien sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla derecha en la primera fecha.

*La síntesis

Villa Mitre (2)



Mazza 6



Silva 6

Segalerba 6

Bacigalupe (c) 7

L. Fernández 7



Monti 7

E. González 6

T. Pérez 6

M. Páez 6



Mujica 8

Tarasco 6



DT. Diego Cochas



Círculo Deportivo (0)



Lerena 8



Sasso 5

R. Rojas 5

J. Martínez 4

M. Leguizamón 5



L. Gómez 5



C. Rius 4

Grahl 5

Goiburu 5



Marín 5

Iriberri (C) 5



DT. Mariano Charlier



PT. No hubo goles.

ST. Goles de Mujica (VM), a los 7m., y Escobar (VM), a los 41m.



Cambios. 57m. Almada y Battigelli por Páez y Pérez, 72m. Tunessi por E. González y 80m. Valeri y Escobar por Monti y Mujica, en Villa Mitre; 63m. Cos y Opazo por Marín y Grahl, 67m. Cozzi por J. Martínez y 80m. Galeano por Sasso, en Círculo Deportivo.



Amonestados. T. Pérez (31m.), en Villa Mitre; R. Rojas (35m.), en Círculo Deportivo.



Árbitro. Diego Novelli (6).



Cancha. Villa Mitre (excelente).