Piden informes sobre el estado actual del predio de la FISNA

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes del bloque Bien Común para que el Ejecutivo detalle la situación dominial y el estado actual del predio de la FISNA, ubicado en calle Pueyrredón al 300.

El concejal Daniel Medina advirtió la falta de información oficial y señaló problemas como acumulación de basura, accesos abiertos y riesgo de vandalismo. También remarcó el valor social del lugar y la necesidad de darle un uso comunitario.

El proyecto también plantea problemas de transitabilidad por falta de veredas y residuos, y retoma la propuesta de cerrar el predio por la noche para mejorar la seguridad.

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"Sería productivo pensar en una agenda cultural y recreativa permanente para dicho espacio", consideró Medina.

Además, mencionaron que aún no se concretó la feria de emprendedores ni su calendario, y reclamaron definiciones del Ejecutivo sobre el futuro del predio.

Medina también cuestionó la falta de respuestas oficiales sobre otros temas, como terrenos fiscales, cargos políticos y controles de obras.

Por último, sostuvo que pedir información es parte del rol democrático y remarcó que el acceso a la información pública es una obligación del gobierno.