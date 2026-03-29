¿Crisis en puerta? Un petrolero ruso navega hacia Cuba en medio del embargo estadounidense

Un buque petrolero de bandera rusa se estaría acercando a las costas de Cuba y podría llegar en los próximos días, en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre la isla caribeña, en la que causó una profunda crisis energética.

El embargo interrumpió la mayoría de los envíos de combustible hacia La Habana, según se señaló desde el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Se trata de la embarcación Anatoly Kolodkin, que según la cadena CNN se encuentra a pocas horas de Nipe, una bahía en la costa norte de la isla en la provincia de Holguín, y aproximadamente a un día y medio del centro logístico petrolero de Matanzas, al noroeste del país.

Según el sitio especializado de seguimiento marítimo MarineTraffic, el Anatoly Kolodkin se encontraba la tarde de este domingo en el mar Caribe con destino a Matanzas, adonde podría llegar este martes, según la estimación de la plataforma.

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No está claro si Estados Unidos, que mantiene buques de la Guardia Costera patrullando en aguas internacionales al norte de Cuba, permitirá el paso del petrolero ruso.

La misma cadena de noticias estadonidense reportó la semana pasada que el Anatoly Kolodkin estaba en camino a Cuba con cerca de 730.000 barriles de petróleo.

Se estima que en caso de llegar a las refinerías cubanas, este crudo ruso podría producir unos 250.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir aproximadamente 12,5 días de demanda interna.

Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, y posteriormente también se cortó el suministro de otros países, como México, después de que el Gobierno de Trump amagó con imponer aranceles adicionales a los países que le dieran crudo directa o indirectamente.

La escasez de combustible ha aumentado los apagones, que son cada vez más prolongados, frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones.

Tan solo en el último mes, la isla ha sufrido dos apagones totales que dejaron a oscuras a La Habana y otras ciudades. (NA)