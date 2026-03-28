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“Cuba es el siguiente”, advirtió Trump tras atacar Venezuela e Irán

El presidente estadounidense ironizó frente a la prensa: “Finjan que dije esto”.

Donald Trump (Foto N/A)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que “Cuba es el siguiente”, tras atacar Venezuela e Irán.

Según informó la agencia de noticias Xinhua, Trump sostuvo en la conferencia Iniciativa de Inversiones Futuras realizada en Miami, Florida, que la isla será la próxima nación que invadirá.

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Sin embargo, ironizó: “Finjan que no dije esto. Por favor, por favor, por favor, medios, por favor, ignoren esta declaración. Muchas gracias. Sigue Cuba”.

El 3 de enero, Estados Unidos capturó al entonces mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan un juicio por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Por su parte, el 28 de febrero, las tropas norteamericanas, junto a Israel, bombardearon a la República Islámica de Irán, donde asesinaron al ex líder supremo Alí Jameneí, de 87 años, y se desató un conflicto bélico sin precedentes. (N/A)

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