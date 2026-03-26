Hackearon las redes del presidente de Chile y publicaron una foto intervenida de Trump

El Gobierno de Chile confirmó que las cuentas de Instagram y X del presidente José Antonio Kast fueron “comprometidas por terceros” luego de que en esas redes sociales se pudiera ver publicada una foto intervenida de Donald Trump.

En la imagen se puede ver al mandatario estadounidense luciendo el famoso bigote de Adolf Hitler. La foto utilizada es la que le tomaron a Trump cuando fue procesado.

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Además, la publicación iba acompañada del siguiente mensaje: “Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado.”

Para finalizar, lanza: “Donald Trumpler es peor que Hitler”. (NA)