El Gobierno volvió a destacar la alianza con EE.UU. luego del fallo favorable por YPF

El Gobierno volvió a destacar la alianza con Estados Unidos luego del fallo favorable por YPF: "Nos apoyó varias veces en el expediente".

El Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, dijo que el respaldo del gobierno de Donald Trump a la Argentina fue clave en la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York. El tribunal anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo.

Amerio destacó el respaldo de Estados Unidos y otros países, que se presentaron como "amicus curiae" en distintos trámites que involucraron el extenso proceso: "Se han presentado doce países, principalmente Estados Unidos, como amigos del tribunal. Todos esos informes fueron a favor de la posición argentina".

El jefe de los abogados del Estado argentino destacó que "formalmente Estados Unidos, gracias a esta relación, nos apoyó varias veces en el expediente, y eso sí pesa. Lo más importante acá es que se trabajó de forma distinta, más allá de lo jurídico también, se trabajó desde una mirada multifocal, se trabajó con una unidad muy grande de funcionarios, grupos determinados que trabajábamos en esto desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, y sobre todo bajo la guía del Presidente".

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El funcionario destacó: "Milei es quien realmente es el que consiguió esto, yendo a Estados Unidos, hablando con los cancilleres que hubo en el período argentino, en comunicación con Legal y Técnica, en comunicación con nosotros de la Procuración del Tesoro. Fue un trabajo enorme, y varios países más también ayudaron. Así que sí, tuvo un peso importantísimo, algo que no se había podido conseguir en otras gestiones". (con información de TN)