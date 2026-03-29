Un colectivo y un patrullero chocaron contra una pizzería en Constitución: ocho heridos

Durante la mañana de este domingo, un colectivo y un patrullero chocaron contra una pizzería en el barrio de Constitución. A causa del impacto, ocho personas resultaron heridas.

El móvil de la Policía de la Ciudad quedó metido dentro del local, mientras que el colectivo de la línea 168 terminó sobre la vereda, incrustado al costado de la pizzería. Los pilones de contención que protegían la entrada quedaron completamente destrozados.

Todo ocurrió en la esquina de Avenida San Juan y Sáenz Peña, donde funciona la pizzería Mandiyú. El dueño, todavía en shock, contó que “estamos hace 36 años, todavía no lo puedo creer, no caigo, nunca me pasó”.

Su esposa, también dueña del local, relató el momento en que se enteraron del accidente: “Nos avisó un amigo que es taxista, pasó por el lugar y nos dijo ‘tenés un auto adentro’. Somos cinco trabajando, todo familiar. Tenemos un hijo que trabaja acá también”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Es de lo que vivimos, todavía no sé qué va a pasar. El salón está afectado. Hay que ver hasta dónde llegó. Todavía no sabemos los destrozos”, lamentó la mujer.

Según se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, el colectivo venía circulando por calle Sáenz Peña y, al momento de intentar cruzar San Juan, un patrullero pasó a toda velocidad y con el semáforo en rojo y lo embistió de lleno.

Fuentes policiales informaron que los efectivos que iban en el móvil acudían a un llamado al 911. Los vecinos aseguran que tenía la sirena encendida.

El impacto dejó ocho personas heridas, aunque todas con lesiones leves. Los cinco pasajeros y el chofer fueron trasladados al hospital Penna, mientras que los dos policías fueron llevados al Ramos Mejía.

El patrullero quedó completamente incrustado dentro del local y el colectivo, sobre la vereda. Esta mañana se montó un gran operativo en la zona, donde se registraron complicaciones en el tránsito. Cerca del mediodía, lograron retirar el móvil del local. (con información de TN)