Aprender Excel jugando: el bahiense que desarrolló una idea innovadora

Victoria Álvarez Fortunato [email protected] Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

“Hoy en día no saber Excel es un nuevo filtro corporativo. Para alguien que empieza de cero, aprender esta herramienta no es solo ‘sumar celdas’: es adquirir una habilidad. En un mercado laboral saturado, quien lo domina deja de ser el que carga datos para convertirse en un estratega. Excel te permite resolver en 10 segundos lo que a otros les lleva 5 horas. Esa eficiencia es la que te consigue el aumento, el ascenso o el nuevo puesto”.

Con esa mirada sobre el valor que tiene hoy el manejo de datos en el mundo laboral, Gonzalo Agüero decidió crear una herramienta distinta para aprender a usar uno de los programas más solicitados por empresas y organizaciones.

El joven de 26 años estudia la Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y además es ayudante B en la cátedra para la prueba de suficiencia de Excel. A partir de su experiencia enseñando la herramienta, desarrolló “Particular de Excel”, un juego online gratuito pensado para aprender el programa a través de desafíos y niveles, en lugar de los cursos tradicionales.

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La idea surgió después de varios años dedicados a enseñar la herramienta. “Hace 7 años empecé a dar clases particulares de Excel”, contó a La Nueva. Al principio ayudaba a compañeros y conocidos que necesitaban rendir la materia en la Universidad, pero con el tiempo la demanda fue creciendo y el proyecto se fue ampliando.

Primero comenzó a compartir contenido explicativo en redes sociales y luego pasó a dictar clases personalizadas. Con el aumento de alumnos, el emprendimiento dejó de ser individual y se transformó en una pequeña academia. Hoy el equipo está integrado por cinco profesores y una coordinadora que se encarga de organizar los turnos.

Fue en ese momento cuando Agüero empezó a replantearse el alcance de lo que estaban haciendo. “Buenísima la academia, pero tendríamos que hacer algo gratis y la idea de los cursos ya está muy usada, hay mucha información sobre eso”, pensó. Fue entonces cuando decidió apostar por un formato distinto para enseñar. “Vamos a hacer un juego de 50 niveles con la mayoría de los temas que se pueden aprender en Excel y vamos a hacerlo gratis”, recordó.

La lógica detrás del proyecto tenía un objetivo claro: ampliar el acceso al aprendizaje. “¿Para qué vamos a armar una herramienta gamificada si no la pueden aprovechar todos?”, se preguntó.

El resultado fue una plataforma web que propone aprender resolviendo desafíos concretos. En la pantalla, los usuarios encuentran consignas teóricas junto a tablas de datos sobre las que deben trabajar para encontrar la respuesta correcta, lo que simula situaciones reales de trabajo.

De esta manera, el aprendizaje se basa en la práctica directa y en la corrección automática de cada ejercicio, lo que permite detectar errores al instante y avanzar de manera progresiva.

El proyecto comenzó a tomar forma el año pasado y rápidamente empezó a sumar usuarios. “En enero teníamos en total unos cien jugadores ya registrados. Hoy ya tenemos bastantes personas de Latinoamérica jugando. Además, muchas academias lo toman para dar sus cursos como un complemento, ir explicando sobre el juego e ir resolviendo”, dijo.

Actualmente, la plataforma cuenta con 50 niveles prácticos completamente gratuitos, que recorren desde funciones básicas hasta herramientas más complejas del programa. A lo largo del proceso se otorgan tres certificados y los participantes pueden acceder a beneficios como descuentos en cursos pagos. También es posible consultar las soluciones de los ejercicios para comprender dónde estuvo el error.

“Completar los niveles no es solo terminar un juego, es superar una ‘prueba’ técnica de nivel profesional. Si llegás al nivel 50 alcanzás un manejo Intermedio-Avanzado sólido”, explicó Agüero.

La propuesta se apoya en una tendencia cada vez más extendida en el ámbito educativo, el aprendizaje lúdico. A través de desafíos progresivos, los usuarios incorporan conceptos y herramientas de manera práctica, en lugar de limitarse a seguir clases teóricas o tutoriales.

Para su creador, el propósito principal es acercar una herramienta clave del mundo laboral a quienes muchas veces no pueden acceder a cursos pagos o formaciones más largas.

“El objetivo es que jóvenes y adultos pierdan el miedo a esta herramienta, capacitándose sin costo para mejorar su futuro laboral. Esto sirve para seguir motivando a los chicos. La verdad que salió bien, es muy productivo. A mí me funciona porque obtengo un feedback. Lo que nosotros realmente queremos es que aprendan”, concluyó.