Se llevó adelante una jornada del programa municipal “Malvinizar”, en el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas, en el marco de las actividades por el 2 de Abril, organizado por el Municipio de Coronel Rosales.

La propuesta tiene como objetivo mantener viva la memoria colectiva y promover la soberanía cultural, fortaleciendo el vínculo entre los jóvenes —a través de los Centros de Estudiantes— y los veteranos de Malvinas, mediante espacios de encuentro, diálogo y transmisión de experiencias.

El programa buscó, además, promover la participación juvenil como actores centrales en la construcción de memoria e identidad, fortalecer el lazo intergeneracional y garantizar el acceso a información histórica y testimonios en primera persona, favoreciendo procesos educativos con perspectiva de soberanía.

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Durante la jornada, estudiantes integrantes de distintos Centros de Estudiantes participaron de una recorrida por el Museo de Malvinas y de un espacio de intercambio con veteranos, donde pudieron conocer en profundidad sus vivencias, reflexiones y aprendizajes vinculados a la causa Malvinas.

Posteriormente, se impulsó la formación de estudiantes promotores de la Causa Malvinas, brindándoles herramientas pedagógicas y acompañamiento para que puedan replicar lo aprendido en sus instituciones educativas.

El programa prevé, además, la realización de la jornada escolar “Malvinizar desde las aulas”, donde los propios estudiantes, junto a docentes y equipos directivos, coordinan actividades como exposiciones, conversatorios, muestras y propuestas artísticas, deportivas y culturales, promoviendo la reflexión sobre la soberanía, la memoria y la identidad nacional.

Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que buscan sostener la Causa Malvinas en el tiempo, acercándola a las nuevas generaciones y promoviendo una construcción colectiva de la memoria, se dijo desde el área de Prensa de la comuna local.

En redes

En Punta Alta, el programa de "Malvinización" es impulsado fuertemente por el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos, enfocado en mantener viva la memoria, testimoniar "Historias Vivas" en redes sociales y reconocer a enfermeras civiles del Hospital Naval Puerto Belgrano. Realizan actos, vigilias y actividades comunitarias.

El centro es un punto central de actividades, difusión de testimonios de veteranos, y conexión con familiares de caídos.

Recientemente se realizó un nuevo homenaje a la Asociación de Enfermeras Civiles por Malvinas 1982 por su labor crucial en el Hospital Naval Puerto Belgrano.

Entre sus actividades para conservar la Memoria Viva, se llevan adelante las vigilias tradicionales esperando el 2 de Abril, izado de pabellón y marcha de Malvinas, y la competencia pedestre.

En redes se pueden encontrar material de importancia en Facebook con el nombre del centro, instagram, youtube cvgmde puntaalta, o bien se pueden visitar las instalaciones y el museo, ubicados en Villanueva 375 (esquina Paso).

La institución fundada el 30 de junio de 1999, tiene como premisa brindar contención y asistencia.

El Archivo Histórico Municipal, por su parte, documenta la experiencia civil de Punta Alta durante los 74 días del conflicto.

Vigilia

A medida que se acerca el día de conmemoración, se renueva la memoria y el reconocimiento, se expresa desde el Centro.

"El 2 de abril es una fecha muy significativa para nuestro país".

"En este día se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, recordando a quienes participaron del conflicto de 1982 y a quienes dieron su vida por la Patria".

"Por eso, los invitamos a acompañarnos en la vigilia del 2 de abril, un espacio de memoria y encuentro para honrar a nuestros Veteranos de Guerra y recordar a quienes dieron sus vidas en las islas del Atlántico Sur".

Reflexión

En su página de Facebook, los integrantes de la institución compartieron:

“Hay que estar ahí para vivirlo.

Cada tripulante lo vivió de una manera distinta.

Cada protagonista tiene su recuerdo.

Cada historia, su propio punto de vista.

No hay una sola mirada.

Hay muchas experiencias que merecen ser escuchadas.

Por eso, es tan importante registrar cada testimonio.

Porque la memoria se construye con todas las voces.

Mientras haya quien recuerde y quien escuche, la historia seguirá viva".

18 competencia pedestre – 44 aniversario

La media maratón “Gesta de Malvinas” será el próximo 5 de abril, a las 9.

Distancias: 5K VGM, 10,5K, 21K, marcha aeróbica familiar (4 km – no competitiva y sin costo).

Habrá remeras especiales para los primeros 250 anotados.

La inscripción se recibe en Villanueva 375 y mediante www.bahiacorre.com.ar

Los valores fueron fijados en $30.000 con remera + pulsera de fiscalización y $10.000 sin remera.

Consultas: 2901-509146 (Héctor Santillán VGM).

"Correr, acompañar y mantener viva la memoria, en honor a los héroes". Ese es el propósito de este encuentro que se lleva adelante todos los años.