Ritmos Argentinos, una propuesta que llega en camión a Coronel Pringles

Este sábado se llevará a cabo una jornada musical y cultural en Coronel Pringles con motivo de la llegada del famoso Camión de Ritmos Argentinos, un escenario móvil que recorre la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la actividad se desarrollará desde las 18 en la plaza San Martín, con entrada libre y gratuita.

El evento no es solamente musical, ya que además de la presentación de varias bandas también se desarrollan otras propuestas culturales. También se presentan solistas y agrupaciones musicales locales y regionales.

En este caso, sobre el escenario estarán Disparé Pompei, La Vino Tinto, Beatles en Vivo (banda tributo), y el cierre estará a cargo de Tokadiscos.

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Desde la municipalidad de Coronel Pringles también se explicó que la jornada contará con la participación del Bibliomóvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, con una propuesta literaria, educativa y lúdica para los más chicos.

A todo esto se sumarán actividades promovidas por distintas áreas municipales.

Asimismo, durante la jornada del sábado habrá presencia de food trucks en la plaza, de manera de generar un patio de comidas en el lugar. También se llevará a cabo un paseo de artesanos y revendedores.

"Es una linda propuesta que llega por primera vez a nuestra ciudad. Esperamos que nadie se la pierda", se indicó desde la comuna pringlense.

De qué se trata

El Camión de Ritmos Argentinos es un escenario móvil y federal impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación que recorre el país ofreciendo espectáculos gratuitos, en una fusión de ritmos folklóricos (como chacarera, zamba y carnavalito) con géneros populares.

La iniciativa forma parte de Ritmos Argentinos, un programa con perspectiva federal que forma parte de la Red de Casas de la Cultura y tiene como objetivo promover a músicos emergentes y locales tanto de las provincias como de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, busca contribuir a la profesionalización de los artistas y gestores culturales, y fomentar la integración y el intercambio entre las distintas regiones del país a través de las expresiones culturales.

El Escenario Móvil de Cultura ya pasó por la Costa Atlántica; Gualeguaychú, Rosario del Tala, Concordia y Paraná (Entre Ríos); Allen (Río Negro); Gaiman y Rawson (Chubut); Caleta Olivia y Puerto Deseado (Santa Cruz); Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Las Varillas y Colonia Caroya (Córdoba); 25 de Mayo, Capitán Sarmiento, Arrecifes y Ciudadela (Buenos Aires), y la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (CABA).