Saavedra ya tiene todo listo para una nueva edición de su Vía Crucis Viviente

El Viernes Santo se desarrollará una nueva edición del tradicional Vía Crucis Viviente en Saavedra, que año a año se lleva a cabo en la Ermita Nuestra Señora de Luján de la Sierra.

La cita será el viernes 3, a partir de las 20, siempre con el incomparable escenario natural que brindan las sierras, ya con el sol cayendo sobre el horizonte y dejando paso a un cielo nocturno y estrellado, creando así un ambiente único.

Como viene ocurriendo desde mediados de la década de 1990, la obra a interpretar será una versión de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo perteneciente al Evangelio Criollo, de Amado Anzi.

El tradicional encuentro en el santuario mariano es organizada por instituciones locales, encabezadas por la agrupación Misioneros de la Ermita, para los cientos de turistas, fieles y curiosos se dan cita año a año en el lugar.

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La primera edición, 30 años atrás

La primera edición del Vía Crucis Viviente de Saavedra se desarrolló en el año 1996, en una noche recordada por muchos ya que el frío y una tormenta eléctrica fueron protagonistas.

La idea de llevar a cabo el evento había corrido por parte de monseñor Luis Carlos Montero.

Durante meses, los organizadores recorrieron el pueblo para conseguir colaboradores. En esa primera edición, fueron entre 60 y 70 las personas las que participaron de la puesta en escena, con una cantidad similar de público.

Esa vez, el Vía Crucis se hizo bajo una lluvia torrencial y con gente vestida con atuendos de época.

Antes del comienzo, los organizadores -preocupados por la tormenta- habían acudido a monseñor Montero y le habían consultado sobre suspender el evento. Su única respuesta fue que él había hecho un Vía Crucis en condiciones similares, y que a nadie le había pasado nada.

Al final, nadie de los que estuvo esa noche en la Ermita se enfermó. Más allá de la lluvia, ni siquiera se encajó un vehículo a la salida del predio. (Agencia Saavedra)