Tragedia en el Líbano: un ataque israelí mató a tres periodistas en plena cobertura

Así quedó el vehículo en el que se movilizaban los periodistas

Un ataque de las fuerzas de Israel terminó este sábado con la vida de tres periodistas libaneses, entre ellos un corresponsal vinculado al grupo Hezbollah, al alcanzar el vehículo en el que se desplazaban por el sur del Líbano.

Según confirmaron fuentes militares y los propios medios de comunicación afectados, las víctimas fueron identificadas como Al Shuaib, del canal Al Manar; Fátima Fatuni, de la señal Al Mayadeen; y el hermano de esta última, quien se desempeñaba como camarógrafo.

El episodio, ocurrido en una zona de alta conflictividad, provocó una reacción inmediata del gobierno libanés, que denunció la vulneración sistemática de las garantías para el ejercicio de la prensa en escenarios de guerra.

Tras conocerse la noticia, el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó enérgicamente la ofensiva y sostuvo que el hecho representó un “crimen manifiesto” contra trabajadores que cumplían tareas informativas. A través de un comunicado oficial, el mandatario remarcó que la acción bélica ignoró las protecciones legales vigentes para el personal civil.

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“Una vez más, el ataque israelí viola las normas más básicas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, al tener como objetivo a periodistas, que en última instancia son civiles que ejercen su profesión”, declaró Aoun con dureza.

La presidencia libanesa enfatizó que el ataque contra los equipos de Al Manar y Al Mayadeen no pudo ser interpretado como un daño colateral, sino como una transgresión directa a los acuerdos de protección internacional.

Para el jefe de Estado, la muerte de los tres profesionales de prensa constituyó una afrenta a los tratados que amparan la seguridad de los cronistas en tiempos de conflicto armado. “Se trata de un crimen flagrante que viola todas las normas y tratados que amparan la protección internacional de los periodistas en tiempos de guerra”, añadió el comunicado difundido por la cuenta oficial de la red social X.

El fallecimiento de los cronistas Al Shuaib y Fatuni fue ratificado por sus respectivas empresas, las cuales confirmaron que el impacto contra el vehículo se produjo mientras realizaban sus labores en la zona sur del país.

El suceso profundizó la tensión en la región, mientras desde el gobierno libanés se insistió en que el respeto por la vida de los civiles y el derecho a informar debieron haber prevalecido por sobre las hostilidades militares. El ataque quedó registrado así como uno de los incidentes más graves contra la libertad de prensa en el marco de la escalada bélica actual. (NA)