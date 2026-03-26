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Israel fue atacado con diez oleadas de misiles iraníes y más de 100 cohetes de Hezbollah: hay un muerto

En tanto, Israel lanzó una nueva ola de ofensivas “extensas” contra objetivos en Teherán.

La ciudad de Tel Aviv viene siendo atacada de forma recurrente

Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel y contra objetivos militares de Estados Unidos en países del Golfo Pérsico, en una dinámica que se repite cada noche desde el inicio del conflicto regional hace casi un mes.

La Guardia Revolucionaria Islámica informó, a través de la agencia Fars, que se trató de la oleada número 83 de bombardeos.

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Según el comunicado, los ataques apuntaron a la ciudad israelí de Modiin y a los depósitos de petróleo de Ashdod, donde se encuentra una de las principales refinerías del país. También fueron blanco bases militares en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron al menos dos andanadas de misiles sobre su territorio, sin que se registraran víctimas ni heridos, de acuerdo con los servicios de emergencia.

En tanto, el Ejército de Israel informó que llevó a cabo una nueva ola de "extensos" ataques aéreos contra objetivos del gobierno de los ayatollah en Teherán, en el marco de la escalada del conflicto en la región.

Según un breve comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación fue completada recientemente y se centró en infraestructuras vinculadas al aparato gubernamental iraní.

Teherán, el principal blanco de los ataques israelíes

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