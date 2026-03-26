Irán envió su respuesta oficial al plan de 15 puntos propuesto por EE.UU.

Irán envió su respuesta oficial a un plan de cese al fuego de 15 puntos propuesto por Estados Unidos a través de intermediarios, y ahora espera la respuesta de la otra parte, informó este jueves la agencia semioficial iraní de noticias Tasnim, que citó a una fuente.

Según dicha fuente, Irán indicó en su respuesta que deben cesar los actos de asesinato, que deben establecerse condiciones para garantizar que la guerra no se repita, que deben garantizarse y determinarse claramente las indemnizaciones y las reparaciones de guerra, y que debe implementarse el fin de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia que participaron en esta batalla en toda la región.

La respuesta de Irán a los 15 puntos propuestos por Estados Unidos fue enviada oficialmente a través de intermediarios el miércoles por la noche.

Además, la fuente citada por la agencia iraní añadió que la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es un derecho natural y legal de Irán y, por lo tanto, debe ser reconocida.

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Esas son las condiciones de Irán, aparte de las exigencias formuladas durante la segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra, celebrada pocos días antes de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel en febrero. (N/A)