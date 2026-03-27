Muerte por monóxido: la fiscalía pidió pericias e informes

La fiscalía solicitó una serie de medidas de prueba para establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en un departamento del macrocentro bahiense por la inhalación de monóxido de carbono.

Los pedidos fueron realizado por el titular de la UFIJ Nº 1, de delitos culposos, Cristian Aguilar, quien en las últimas horas asumió la investigación que había comenzado la doctora Marina Lara, a cargo de la UFIJ Nº 7.

Fuentes oficiales indicaron que el representante del Ministerio Público ordenó la clausura del inmueble, además de solicitar que bomberos del Cuartel Central lleven adelante una pericia en el lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Trascendió que también solicitó un informe a la empresa Camuzzi.

Cabe destacar que en la propiedad se detectó la presencia de un calefón que presentaba algunas deficiencias, como la falta de la tapa frontal y el caño que transporta los gases hacia el exterior.

Como se informara, el último miércoles, a primera hora de la tarde, fueron hallados sin vida los cuerpos de Evelin Michea (33) y sus dos hijos de 3 y 7 años. También se encontraba en el sitio Ramón Gómez (33).

La mujer y los menores eran buscados por la policía de Punta Alta luego de que su madre denunciara la desaparición.

El descubrimiento se produjo de manera accidental por efectivos de la DDI de Bahía Blanca, quienes realizaban tareas de campo en el marco de la investigación por averiguación de paradero radicada en la vecina localidad.

Las autopsias confirmaron el deceso de las víctimas por la intoxicación con monóxido. También determinaron que se habrían registrado la noche del domingo pasado.