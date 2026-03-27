Bahiense del Norte, en casa y con su gente, empieza a defender su lugar en la eltie nacional

Bahiense del Norte se medirá esta noche ante Estudiantes de La Plata, por la primera fecha de unos de los triangulares por la permanencia en la Liga Argentina femenina de Vóley, el certamen más importante del país.

Por haber terminado noveno, a uno pasito de los playoffs por el título, el tricolor será anfitrión del grupo y podrá defender en casa su lugar en el certamen más importante del país.

El primer partido para ese objetivo será hoy desde las 21, en el estadio Manu Ginóbili, con entradas en puerta a un valor de $10.000.

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El domingo, en tanto, Bahiense cerrará el triangular ante Vélez Sarsfield.

El juego, también en el Manu Ginóbili, comenzará a las 20.

Mientras que el sábado cruzarán El Fortín y Estudiantes desde las 21.

Una vez finalizado este minitorneo, el 1° y el 2° asegurarán su plaza en la elite nacional de cara al 2027.

Mientras que el tercero se enfrentará ante el último y anteúltimo de la otra zona que integrarán River Plate, Instituto de Córdoba, Banco Provincia de La Plata y Náutico de Avellaneda.

*"Esto define el proyecto del club"

Con el correr de los partidos, Bahiense del Norte fue creciendo y adoptando una forma como equipo y un grupo que se fuer armando con el correr de la competencia, con algunas jugadoras que llegaron como refuerzo en el inicio de la temporada.

Otras, en cambio, se sumaron con la Liga en marcha. Primero llegó Selene Martínez, quien se incorporó en el tercer "Weekend", y desde hace tres fechas, el tricolor se reforzó con Martina Fojo, quien se acopló al equipo una vez que terminó su participación en el Sudamericano de clubes con Boston College de Chile.

"Nos venimos preparando mucho, son dos partidos importantes, pero primero pensamos en el de mañana (por hoy). Entrenamos mucho y vimos lo que hace nuestro rival para saber cómo jugarles", le contó la central de 26 años a La Nueva.

Bahiense estuvo muy cerca de meterse entre los 8 por el título una vez finalizada su participación en la fase regular, aunque para eso dependía de un resultado qu eno llegó y eso obligó al equipo a enfocarse definitvamente en el desafío de asegurar su plaza en el torneo de cara a 2027.

"Son cosas que pueden pasar, por muy poco quedamos afuera de los playoffs. Tuvimos que cambiar la cabeza rápido, porque la permanencia no te da tiempo, hay que seguir porque tenes que sacar los partidos adelante para mantenerte en la Liga", reconoció Martina, de paso por Lanús, San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors, entre otros equipos.

"Sabiendo que es el primer año del equipo en la Liga, este año el nivel estuvo muy parejo y era muy dificil meterse entre los ocho. Ahora el objetivo es conseguir la permanencia", remarcó.

Desde su llegada a Bahiense, Martina jugó frente a San Isidro, Vélez y Ferro, en el cierre de la fase regular. Por lo que enfrentó a uno de los dos equipos con los que el tricolor se medirá este fin de semana.

-¿Que vieron de los rivales?

-Los dos partidos fueron 3-2, trataremos de corregir cosas de esos partidos. Primero para ganar y, segundo, para hacerlo de una mejor manera. Porque aunque que estemos en la Permanencia, uno también se pone esos objetivos: obtener un mejor resultado.

Para Marti, además, será su primera presentación en el Manu Giníbili, donde la gente acompañó en gran número durante toda la competencia y se espera que lo haga este fin de semana.

-¿Qué sea de local les da un plus, es algo que pueden aprovechar?

-Es un plus enorme, es algo que cualquiera de los equipos que juegan la Permanencia lo querrían. Esto es algo fruto de lo resultados, porque haber quedado por poco afuera de los playoffs hizo que terminemos primeras en la zona baja. Es muy importante jugar en nuestra cancha y con nuestra gente.

-¿Cómo fue para vos sumarte con la competencia tan avanzada?

-Fue complicado. Era un desafío grande porque es incorporarte casi al final de la Liga, tener que acostumbrarme a un nuevo equipo, un nuevo armado, un nuevo juego, un nuevo cuerpo técnico... básicamente, a una nueva forma de trabajo. Es un lindo desafío que en su momento estuve dispueta a aceptar, estoy tratando de hacer lo mejor posible para aydar al equipo, más aún sabiendo que no estuve en la mitad de la liga.

-¿Entendés que pudiste acoplarte a todo eso y aportarle tu granito de arena al equipo?

-Sí, obvio que siento que estoy haciendo lo mejor que puedo para acoplarme y amoldarme a todo lo que el equipo necesita. Ojalá que pueda aportar ese granito de arena, pero eso lo vamos a saber después del resultado del fin de semana. Estoy muy contenta, es un equipo súper lindo con chicas, con mucho talento y futuro por delante. El proyecto del club está muy bueno.

-Te encontraste con un buen grupo y buen proyecto del club...

-Sí, me sorprendió mucho cuando voy a entrernar ver tantos niños en el clbu, no sólo en voley sino en otros deportes. Eso es importante también porque el poroyecto este es lo que deja, que mas chicos se puedan sumar, más que nada viendo los partidos en casa. Eso ayuda al desarrollo de los chicos, que se potencian cuando ven al equipo adulto.

-En partidos con tanto en juego, ¿lo mental puede ser un aspecto clave?

-Sí, siempre. El voley es muy mental, es importante estar enfocadas y concentradas. El más mínimo error te puede dejar afuera. Creo que como equipo estamos bien para afrontarlo y si alguna se cae, siempre hay alguien atrás esperando su momento o apoyando para poder sacarlo adelante juntas.

-Si bien no juegan por el título, ¿están viviendo estos días como si fuera una final o un partido de esos grandes?

-Sí, obvio. Porque nos estamos jugando la permenancia y es lo que define si el año que viene estás o no en la Liga. Necesitamos sí o sí sacarlos adelante porque también de esto dependerá los objetivos para el año que viene, que seguramente será meterse en los playoffs. Esto es un proceso y es un proceso largo. Tenemos que ganar como sea, para que el proyecto siga su trayecto. No sé si se vive como una final por el título pero sí como algo muy importante que va a marcar el proyecto del club.

*Parejo, con ventaja tricolor

Bahiense del Norte logró vencer a Vélez y Estudiantes durante la fase regular y en ambos casos lo hizo en tie break.

El duelo ante el Pincha fue en nuestra ciudad el primero de febrero, cuando el tricolor se impuso en el set final por 16 a 14.

Mientras que contra el velezano, Bahiense lo superó como visitante el 7 de marzo, quedándose con el tie break por 15 a 11.

*Por el título

Ayer también comenzarán los playoffs por el título, que cruzarán a los 8 mejores equipos de la fase regular.

Las series, al mejor de tres duelos, serán las siguientes:

-Ferro Carril Oeste vs Gimnasia (8º de la fase regular) y Esgrima La Plata (1º)

-San Lorenzo (7º) vs Sonder (2º)

-Villa Dora (6º) vs Boca Juniors (3º)

-San Isidro (5º) vs Club Bell (4º)