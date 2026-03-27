Caso Astudillo Castro: postergaron la indagatoria a la médica Creimer

La indagatoria que estaba prevista hoy a la médica Emma Virginia Creimer, sospechada de adulterar pruebas o falsear información en la causa por la desaparición seguida de muerte del joven Facundo Astudillo Castro, se postergó sin fecha.

Es que la acusada recusó al fiscal del caso Santiago Ulpiano Martínez y el juez federal N° 1, Walter López Da Silva, suspendió la diligencia que estaba prevista hoy en Alsina 317.

El próximo miércoles se realizará la audiencia de recusación, según trascendió.

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Creimer, a su vez, solicitó que en caso de avanzar el pedido de indagatoria, la misma se realice por vía telemática y no presencial, ya que tiene domicilio en la ciudad de La Plata.

La investigación hacia la perito se originó en medio del juicio al adiestrador canino Marcos Herrero, condenado por diversos hechos de falso testimonio agravado, por haber sido cometido en una causa criminal y contra los inculpados.

Se cree que los peritos propuestos por la querella buscaron "embarrar la cancha" para que tres policías de Villarino fueran vinculados a la desaparición del joven, cuyo cuerpo se encontró el 15 de agosto de 2020 -varios meses después del inicio de la búsqueda- en una zona de cangrejales de la ría local, a la altura de Villarino Viejo.

La autopsia, a cargo del reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense, determinó que Facundo murió ahogado y que no tenía lesiones previas ni se advertía la participación de terceros en el hecho.

Creimer siempre apuntó a la hipótesis del homicidio y llegó a afirmar que el joven había sido sumergido en cal, pese a no haber visto sus restos.