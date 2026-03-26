El Concejo Deliberante inicia las Sesiones Territoriales con una reunión en Bella Vista

En el marco del programa de Sesiones Territoriales, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca llevará adelante este viernes una primera reunión de trabajo con instituciones de los barrios Bella Vista, Miramar, La Falda y Tiro Federal, como instancia previa a la primera Sesión Itinerante que se desarrollará en el sector.

El encuentro se realizará a las 18.30 en el Club Bella Vista, en Rincón 555, y contará con la participación de presidentes de bloque y concejales, junto a referentes de instituciones del sector, con el objetivo de presentar la dinámica de las sesiones territoriales y comenzar a construir una agenda de temas vinculados a las problemáticas y necesidades de la zona.

La primera Sesión Territorial está prevista para el jueves 16 de abril en horario a confirmar y se desarrollará con el mismo formato y funcionamiento que las sesiones ordinarias que se realizan en el recinto de Sarmiento 12, incluyendo el tratamiento de expedientes, despachos de comisión y orden del día.

Desde la Presidencia del Concejo Deliberante destacaron que esta iniciativa busca acercar el funcionamiento del cuerpo legislativo a los distintos sectores de la ciudad, promoviendo una mirada territorial del trabajo legislativo y fortaleciendo el vínculo con las instituciones locales.

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Asimismo, se remarcó la importancia del trabajo previo entre concejales e instituciones, el que permitirá identificar, ordenar y canalizar los temas de interés del sector a través de los mecanismos formales del Concejo, para su posterior tratamiento.