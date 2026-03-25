Actividades en conjunto de las universidades por los 50 años del golpe de Estado

El medio siglo de la última interrupción de la democracia en Argentina se conmemorará con una serie de acciones universitarias en las que habrá un acto interinstitucional, una muestra y un conversatorio, y un nuevo acto de entrega de legajos reparados.

En el aula Magna de Colón 80 se lleva a cabo un acto organizado entre la UNS, la Universidad Provincial del Sudoeste y la facultad regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. Las autoridades pronunciaron palabras alusivas antes del evento para posteriormente descubrir una placa en el hall de acceso del edificio.

Daniel Vega, UNS.

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"Nos parecía importante ya que venimos trabajando hace mucho con lo que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia, hacerlo en conjunto y poner en valor lo que es el sistema universitario público local y lo que significó la dictadura para nuestras instituciones", indicó Daniel Vega.

"Como ustedes saben el sistema universitario general, pero en particular la UNS fue víctima del terrorismo de Estado, que no solo cesanteó sino también que torturó y asesinó a muchos de nuestros estudiantes, docentes y no docentes", afirmó el rector de la UNS.

La rectora de la UPSO, Andrea Savoretti, indicó que más allá que la institución no estaba en actividad en aquellos tiempos, sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado de manera indirecta, lo que implica el compromiso para con la sociedad y sus integrantes, universitarios y no universitarios.

"Venimos de otro rol porque la UPSO es mucho más joven, no lo sufrió dentro de sus aulas, pero lo cierto es que las personas que forman parte de institución, familiares y amigos, si lo atravesaron como parte de las sociedad, sufrieron las consecuencias de lo que fue la última dictadura militar en carne propia. Desde el lado de ser una organización joven, nuestro rol es el de la construcción de sentido, porque lo peor que nos puede pasar es conmemorar la memoria desde la agresividad del pasado, cosa que no debemos volver a repetir, pero con el riesgo del olvido, por lo que tenemos que trabajar en el analizar y comprender de esos errores". finalizó

Alejandro Staffa, UTN

En este sentido, Alejandro Staffa, decano de la UTN Bahía Blanca, amplió el concepto esgrimido por su colega de la UPSO: "Tenemos que comprometernos, no estar ajenos. Esta es una forma de mantener viva la memoria de lo ocurrido a toda la comunidad universitaria y forjar un pensamiento crítico que debe reinar en la formación universitaria para buscar las causas, investigar sobre este proceso tan doloroso y que nos permita ir hacia un esquema de libertad con justicia social, de libertad con solidaridad, ir hacia una sociedad que sea más humana, más participativa, y que podamos disfrutar de la vida como nos merecemos", finalizó el decano.

Mañana a las 18 en el Centro Histórico Cultural de Rondeau 29, el Archivo de la Memoria de la UNS, dependiente de la Secretaría General de Cultura y Extensión, presentará la muestra “A 50 años del golpe. La UNS durante la última dictadura militar” y se realizará un conversatorio con la participación de distintos especialistas de nuestra institución, quienes abordarán temas vinculados con la prensa, la educación, la economía y la cultura durante la última dictadura militar.

La exhibición recupera los hechos y procesos ocurridos en esta Universidad durante ese período a partir de la mirada de diversos registros sobre la época. La propuesta, así como la selección de testimonios, fuentes documentales y fotografías, fue realizada por el equipo del Archivo, mientras que el diseño de la estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación Institucional.

El próximo 16 de abril a las 17:30 se cumplirá una nueva entrega de legajos reparados a personal de la UNS que fuera víctima del terrorismo de Estado. Será la cuarta de este tipo desde que se inició el camino de reparación con esta documentación que no refleja las reales causas del cese del vínculo laboral o estudiantil entre las víctimas y la institución, omitiéndose referencias o replicándose las versiones oficiales de quienes perpetraron la represión criminal.

Además, los nombres pasarán a incluirse en el Memorial a las Víctimas del terrorismo de Estado que la UNS inauguró en el edificio del Rectorado, durante el primer acto de reparación.