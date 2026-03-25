Detuvieron a un hombre acusado de abusar de las dos hijas de su pareja

La policía llevó adelante en las últimas horas la detención de un hombre acusado de abusar de las dos hijas de su pareja en una vivienda de Punta Alta.

La medida fue solicitada por la fiscal Agustina Olguín, a cargo de la UFIJ Nº 3, y autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 1.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que la causa se inició en 2020, cuando una de las víctimas le dijo a su madre lo que estaba sucediendo.

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"Según la investigación, entre octubre de 2011 y noviembre de 2019 el hombre aprovechó distintas circunstancias para abusar de una de las niñas, cuando ella tenía entre 8 y 16 años", indicaron desde la fiscalía.

Agregaron que "también se lo acusa de haber sometido sexualmente a la hermana entre 2011 y 2020, comenzando los hechos cuando la menor tenía 13 años. Las situaciones se repitieron en los domicilios donde convivían, en su auto particular y en un hotel alojamiento".

Además, el hombre está acusado de exhibirle videos con contenido pornográfico a una de las niñas para que tuviera conocimientos prematuros de sexualidad y acelerar así su normal desarrollo psicosexual.

Finalmente los voceros indicaron que el sujeto fue indagado y se negó a declarar.