Referendo en Italia para cambiar la Justicia: un freno a Meloni

Triunfó el NO a la reforma judicial en Italia. Y ni siquiera la enorme popularidad de Giorgia Meloni logró que la ciudadanía la validara en un referéndum constitucional que fue propuesto por su partido.

El No se imponía con un 54,1% de los votos, aupado en una coalición de partidos opositores a la primera ministra italiana, dejando sin efecto el proyecto de ley que buscaba separar las carreras de jueces y fiscales y modificar el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) en ese país. Es el primer gran fracaso de la coalición de derecha que gobierna Italia con relativa estabilidad desde octubre de 2022.

Porque en Italia los primeros ministros no suelen durar tanto y sus retos para sostenerse en el poder son enormes. Sin embargo, la figura de Giorgia Meloni, que le ha devuelto protagonismo mundial a Italia por la implementación de políticas de centro derecha, intentó cruzar un Rubicón muy profundo que no le permitió llegar a la otra orilla como hizo en sus días, Julio César.

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Meloni, que se considera una gran amiga y aliada del presidente argentino Javier Milei, dentro de ese variopinto grupo de dirigentes que constituyen la “Nueva Derecha” mundial, sufrió una derrota que no significa un desmoronamiento de su gobierno, pero sí un contundente llamado de atención de la ciudadanía que le ha trazado una línea roja que no debiera sobrepasar.

Los italianos que participaron del referendo, incluidos los miles de ciudadanos que votaron y viven en Argentina, prefirieron, mayoritariamente, que no se manipulara la Constitución. La reforma no era un tema novedoso. En tiempos de la derecha de los '90 fue una petición de Silvio Berlusconi, quien denunció muchas veces una “persecución de jueces de izquierda”.

Para el actual ministro de Justicia, Carlo Nordio, el funcionamiento interno de la magistratura es casi un “mecanismo para-mafioso”.

El especialista en derecho internacional, Gonzalo Mazza, analista de la política italiana que “En términos políticos, el resultado se configura como la primera gran derrota electoral del oficialismo desde la llegada de Meloni al poder en 2022. Un gobierno que hasta ahora había mostrado una notable solidez política y parlamentaria recibió un golpe relevante en uno de los capítulos más ambiciosos de su agenda reformista”.

Para Mazza, Argentina y el gobierno de Milei continuarán teniendo un aliado en Roma: “Esto no implica, por sí solo, una crisis institucional ni pone en riesgo inmediato la continuidad del gobierno de Meloni. Pero sí supone un freno importante a su impulso reformista y puede empujarla a una posición más defensiva frente a futuros intentos de reforma, especialmente en temas constitucionales o institucionalmente sensibles”.

No lo observa de la misma manera el profesor italiano de la Universidad de Surrey, Daniele Albertazzi, para quien el resultado. “Es un resultado muy, muy malo porque Meloni perdió al electorado italiano en un tema central de su manifiesto".

El analista económico internacional y profesor de la UBA, Nicolás Yassi, afirmó que “la imagen de invencibilidad de Georgia Meloni comienza a difumarse” y “podría compartir un rasgo de lo que sucede con referentes de la nueva derecha a nivel mundial. Veremos cómo le va a Viktor Orbán en sus elecciones el 12 de abril y qué sucede con Javier Milei y algunas encuestas que muestran el malestar de la sociedad argentina con sus políticas”.

El abogado italoargentino Gonzalo Mazza subrayó la unidad de la oposición a Meloni, que debió juntarse para vencer su propuesta, demostrando que la primera ministra sigue siendo fundamental para la política italiana.

Meloni intentó presentar la consulta como una reforma técnica, evitando al comienzo involucrarse de manera demasiado directa en la campaña. El objetivo era claro: no convertir el referéndum en un plebiscito sobre su liderazgo. Sin embargo, la oposición unida logró instalar progresivamente la idea de que esta votación era también una evaluación política del gobierno, y eso terminó forzando a la propia Meloni a intervenir más activamente en defensa del sí", explicó.