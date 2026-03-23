Lo atraparon manejando una camioneta robada y tenía pedido de captura

Un hombre fue detenido esta tarde mientras circulaba en una camioneta con pedido de secuestro activo por robo. El vehículo fue incautado y la causa quedó en manos de la justicia.

Nahuel Alejandro Schneider, de 28 años, fue aprehendido alrededor de las 20:10 en la intersección de D'Orbigny y Salinas Chicas, cuando fue interceptado por personal del Comando de Patrullas tras notar irregularidades en la documentación del vehículo.

El hombre manejaba una Chevrolet Tracker, dominio AH127ZV.

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Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el número de chasis no coincidía con los papeles presentados y una vez realizada la verificación confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo, desde el 8 de enero de este año, solicitado por la justicia del Departamento Judicial Morón.

La camioneta fue secuestrada y Schneider trasladado a disposición de la UFIJ N°2 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El hecho está caratulado como encubrimiento e infracción al artículo 289 -inciso 3- del Código Penal.