Marcha atrás con la designación en Provincia de un exconcejal bahiense

Finalmente el Ministerio de Seguridad de la Provincia dio marcha atrás con la designación del bahiense Jonatan Arce como director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior Sur.

El exconcejal de nuestra ciudad se había visto obligado a renunciar en noviembre del año pasado a su banca, luego de que trascendió que se negó a realizar un control de alcoholemia a la salida de un recital.

La designación como director en el Ministerio data del 11 de marzo pasado pero se conoció ayer por su publicación en el Boletín Oficial.

El medio capitalino Infobae informó este mediodía que, ante la rápida difusión mediática del antecedente de Arce, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, decidió desplazarlo del cargo inmediatamente.

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Siempre según esa versión, el nombramiento habría ocurrido sin que los funcionarios bonaerenses advirtieran la polémica que lo rodeaba en nuestra ciudad.

La Nueva. habló con fuentes locales bien informadas y durante las primeras horas posteriores a la publicación de esa noticia, a Bahía Blanca no había llegado ninguna notificación formal en contra de Arce.

No obstante, a media tarde, desde La Plata se ratificó a este medio la decisión del ministro Alonso y el dirigente bahiense no se mantendrá en la mencionada dirección provincial.

"Si bien Arce no tiene antecedentes que le impiden ejercer la función, él no informó esta falta ética al Ministerio. Cuando el ministro se enteró a través de los medios, fue tajante en dejar sin efecto la designación", indicaron voceros de la Gobernación a este diario.

Arce es un dirigente de la agrupación Peronismo Barrial que asumió en el Concejo Deliberante en diciembre de 2023 y siempre estuvo muy identificado con el riñón del oficialismo municipal. Su negativa al test de alcoholemia trabó su proyección política.