El exconcejal que se negó a una alcoholemia será director en el Ministerio de Seguridad provincial

El exconcejal Jonatan Arce, quien el año pasado renunció a su banca luego de negarse a realizar un test de alcoholemia, asumirá como director de un organismo provincial.

La Resolución 453 del Ministerio de Seguridad Provincial, a cargo de Javier Alonso, lo designó como director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior, dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización y Control Policial del Interior, desde el 26 de diciembre del año pasado.

Es decir, la designación de Arce queda vigente apenas un mes después de que se hiciera pública su negativa a someterse al control de alcoholemia durante un control policial y, días después, debiera renunciar a su banca por la relevancia pública que había tomado la cuestión.

La designación fue firmada el 11 de marzo pasado y publicada en el Boletín Oficial bonaerense del jueves 19 de marzo.

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Según la resolución, Arce reúne “los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar” el cargo.

Por ello, designa “en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Subsecretaría de Fiscalización y Control Policial del Interior, Dirección Provincial de Fiscalización y Control Región Interior Sur, a partir del 26 de diciembre de 2025, a Jonatán Alberto ARCE (DNI 32.978.430 - Clase 1987), en el cargo de Director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior Sur”.