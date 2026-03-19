Alerta por estafas virtuales: la Cooperativa Obrera advierte sobre mensajes y llamadas falsas

En las últimas horas, la Cooperativa Obrera lanzó una advertencia a sus asociados y consumidores ante el incremento de intentos de fraude digital. Según informaron desde la institución, se detectó la circulación de mensajes fraudulentos que se distribuyen a través de llamadas telefónicas, WhatsApp y anuncios pagos en plataformas como Facebook e Instagram.

Los estafadores suelen utilizar tres ganchos principales para captar la atención de las víctimas:

Anuncios de una supuesta "nueva página web" . Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Promesas de "descuentos exclusivos para jubilados" .

Notificaciones de premios en efectivo.

El objetivo de estos mensajes es que el usuario agende un número telefónico sospechoso o haga clic en enlaces maliciosos para sustraer información personal.

¿Cómo opera realmente La Coope?

Para evitar que más personas caigan en la trampa, la Cooperativa aclaró sus protocolos oficiales de seguridad:

Sin datos personales: La entidad jamás solicita información sensible por teléfono o medios digitales. Ganadores oficiales: La nómina de ganadores de promociones solo se publica en el sitio web www.cooperativaobrera.coop y en sus redes verificadas. Entrega presencial: Todos los premios se entregan de forma física en las sucursales, nunca mediante transferencias o trámites virtuales.

Recomendaciones ante una estafa

En caso de ser víctima de un engaño, se recomienda realizar la denuncia inmediata en la comisaría más cercana o en la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) a través del correo [email protected]. Asimismo, es fundamental resguardar capturas de pantalla como prueba y dar aviso a la entidad bancaria correspondiente.