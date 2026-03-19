Dow nombró a Luciano Oostdijk director de operaciones del complejo industrial en Bahía

La empresa Dow anunció el nombramiento de Luciano Oostdijk como director de operaciones del complejo industrial en nuestra ciudad, el mayor complejo petroquímico de la compañía en América Latina.

En su nueva función, Oostdijk tendrá como objetivo continuar garantizando operaciones seguras, confiables y eficientes, asegurando la competitividad del complejo en un contexto clave para la industria, según comunicaron.

"Liderar la operación de Dow más grande de América Latina en esta etapa es para mí un enorme orgullo y una gran responsabilidad. Asumo este rol junto a un equipo altamente comprometido, en una planta que cumple un papel estratégico tanto para Dow como para la industria en general”, señaló quien sucederá en el cargo a Paula Woolbert, quien asumirá la dirección del complejo industrial de Seadrift (Estados Unidos), uno de los activos estratégicos de Dow a nivel global.

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Con más de 20 años de experiencia, Oostdijk ingresó a Dow en 2005 y ocupó posiciones de liderazgo en Argentina y Brasil.

Es ingeniero mecánico industrial egresado de la Universidad Nacional del Sur, donde también se desempeñó como docente durante más de una década. Además, mantiene un fuerte vínculo con la comunidad de Ingeniero White, acompañando iniciativas locales y proyectos de fortalecimiento institucional junto a actores clave de la ciudad.

El complejo de Dow en Bahía Blanca está compuesto por plantas de etileno y polietileno, y sostiene una cadena de valor integrada con más del 90 % de proveedores locales, generando más de 1.200 empleos directos e indirectos. Su operación tiene un fuerte impacto en la actividad industrial y logística de la región.