Comercial fue más que Tiro, olvidó la polémica e hizo lo que nadie pudo en la fecha 1

Fue el que más chances generó y dominó el juego, tuvo varios puntos altos, orden y entrega grupal y convirtió en figura al arquero rival.

No perdió la cabeza luego de la polémica de la tarde, su arquero también respondió cuando lo llamaron, ligó y hasta pudo ampliar la ventaja.

Por eso y otras cosas más, Comercial logró esta tarde lo que nadie pudo en la primera fecha del Promocional: ganar.

El gol en contra de Matías Cuevas, con el que el portuario venció a Tiro Federal por 1 a 0, le puso justicia a la tarde en el Onofre Pirrone.

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Es que en un partido por momentos chato, pero que de a ratos se abrió y dejó jugadas de riesgo, Comercial fue más desde el amanecer del juego, cuando Bruno Arias le sacó un bochón a Centeno tras un cabezazo y hasta la última, que el "1" se jugó la ropa al límite del área (¿fue mano?) para taparle un mano a mano a Leiva.

Aunque sin dominar desde la posesión, la visita se mostró siempre mas incisivo y amenzante, combatiendo en el medio con Storti al comienzo (salió en el entretiempo con un molestia), las trepadas de Silenzi por derecha, la movilidad de Rachi y Gil y con Centeno como punta de lanza. Todo apuntalado desde atrás con la solidez de la defensa, con Giorgis y Cartés como puntos altos.

Ordenado e intenso, comenzó a inquietar a Tiro, que le costó ser profundo y tener peso ofensivo, aunque de a ratos fue el que más la tuvo de los dos.

Ese buen comienzo con aquel cabezazo de Centeno a los 5 minutos, se extendió más en las sensciones que en llegadas, hasta que a los 30 se dio la gran polémica de la tarde, que a la postre -en cierta manera- se diluyó por el resutlado final.

Tras una buena jugada por izquierda, Silenzí llegó sólo por derecha y definió de volea y de pique ante la salida de Arias. Mateo le pegó cruzado y juró a los cautro vientos, junto a sus compañeros, que la pelota la sacó Seba Mancinelli con la mano (ver fotos abajo).

Lo cierto es que la bocha, entre la llegada del defensor y el palo salió rebotada, para Villamil no fue penal y todo seguía sin goles.

Luego de las protestas, el partido siguió parejo y, de a poco, Comercial volvió a su eje. Pero antes, le tocó trabajar a "Rocky" Álvarez porque un pelotazo frontal complicó a la defensa y Genaro Fraysse (los tres Fraysse vieron acción esta tarde) sacó un muy buen remate de media vuelta que obligó a la estirada del "1" comercialino, que envió la pelota al córner.

Así las cosas, al primer tiempo sólo le quedó tiempo para que Arias le gane de nuevo el duelo personal a Silenzi, que volvió a probar de afuera del área.

Ya en el complemento fue la visita el único que logró generar peligro, pero se siguió topando con la muy buena tarde de Bruno que primero le contuvo bien otro remate a Mateo y luego le sacó un bochón a Nico Gómez, que remató llegando de frente tras una centro de la izquierda y con la defensa hundida.

Después, los cambios y el cansancio hiceron un partido más abierto, cortado y con menos orden táctico, hasta que sobre el cierre Comercial echó el resto y tuvo su premio.

A los 34 abrió el marcador luego de un centro de la derecha de Priegue que Cuevas metió en contra, tras chocarse la pelota luego de que Arias cortara el envío, y más tarde tuvo dos mano a mano clarísimos para liquidarlo.

El primero en los pies de Priegue, quien defnió débil tras una gran apilada de Silenzi por el centro del campo, y la última la citada al comienzo en los pies de Leiva.

En el medio solo tuvo que sufrir con una trepada por izquireda de Franco Freysse que definió al primer palo, cuando el portuario retrocedió peligrosamente luego de sacar la ventaja.

Pero lo cierto es que Comercial ya había hecho los mérito suficientes y tuvo su premio. Tanto que consiguió lo que ninguno de los otros siete equipos: ganar en la primera fecha.

¡Triunfazo!

*La síntesis

Tiro Federal (0)



Arias 7



Cuevas 5

S. Mancinelli 5 (c)

Prieto 5



Restiffo 5

Calamente 6

Ocampo 5

Ruppel 5



F, Fraysse 6

Cabrera 5

G. Fraysse 5



DT. Gonzalo Sardi y Sebastián Gigliotti



Comercial (1)



A. Álvarez 6



Cartés (C) 6

Giorgis 6

Villalobos 5

J.I. Wunderlich 5



Silenzi 7

Storti 5

N. Gómez 6

Rachi 5



A. Gil 5

Centeno 6



DT. Martín Gatti



PT. No hubo goles.

ST. Gol de Cuevas (TF), en contra, a los 34m.



Cambios. 58m. T. Fraysse por Ruppel, 75m. Pinedo por G. Fraysse y 83m. Salgado por Prieto, en Tiro; 45m. Chirino (5) por Storti, 66m. Priegue y B. Gómez por Rachi y A. Gil, 81m. Leiva por Centeno y 91m. Brizzi por Silenzi, en Comercial.



Amonestados. Calamante (35m.), G. Fraysse (56m.) y Cabrera (61m.), en Tiro; B. Gómez (67m.), Priegue (72m.) y Villalobos (87m.), en Comercial.



Árbito. Leanordo Villamil (4).



Cancha. Tiro Federal (muy buena).