Ahora sí se cerró la fecha 1: Comercial venció a Tiro a domicilio y empataron Dublin-Rosario

Seba Mancinelli despeja de cabeza ante la presión de Centeno (9) y Silenzi (5). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Con los dos partidos postergados por la lluvia del sábado se cerró hoy la primera fecha del Torneo Apertura de la primera división "B" de la Liga del Sur, que había comenzado el domingo con dos empates (ver abajo).

Esta tarde, Comercial venció a Tiro Federal en el Onofre Pirrone y fue el único que sumó de a tres en la jornada inaugural.

El equipo de Ingeniero White se impuso por 1 a 0, con gol en contra de Diego Cuevas a los 79 minutos.

El árbitro del partido en el Polígono fue Leonardo Villamil.

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Mientras que en General Cerri, Dublin y Rosario Puerto Belgrano igualaron 1 a 1.

El elenco de Villa Rosas comenzó ganando con gol de Marcos Pérez, de penal a los 21 minutos, y los de Punta Alta lo empataron por intermedio de Sebastián Mendoza, a los 31.

El juez en el Luis Molina fue Lucas González.

*Cómo arrancó

La primera fecha del ascenso comenzó con dos empates, el último domingo.

También en Cerri, Sansinena y Pacífico de Cabildo igualaron 3 a 3 en un emocionante cotejo.

En tanto en el Adolfo Pirola Pacífico de Bahía Blanca y Olimpo no se sacaron ventaja.

*Lo que viene

En la segunda fecha, que oficilizará su cronograma en unas horas, en la "B" se enfrentarán:

Rosario vs Pacífico (BB)

Olimpo vs Tiro

Sansinena vs Comercial

Pacífico (C) vs Dublin