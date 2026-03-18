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Con un alza del 2,5 %, la canasta estudiantil quedó cerca del millón de pesos en Bahía Blanca

La medición estima el gasto total mensual que afronta un estudiante para residir en la ciudad y cursar sus estudios. El valor pasó de $949.813 en enero a $973.647 en febrero.

Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

El costo mensual de vivir y estudiar en Bahía Blanca para un alumno universitario registró un incremento del 2,5 % en febrero, de acuerdo con la medición de la Canasta Estudiantil Universitaria (CREEBBA), que toma como referencia a alumnos de la Universidad Nacional del Sur (UNS) provenientes de la región.

El valor total de la canasta pasó de $949.813 en enero a $973.647 el mes pasado, reflejando una suba vinculada principalmente a aumentos en servicios y transporte.

Entre los rubros con mayores variaciones se destacaron los servicios básicos, con un incremento del 8,0 %, seguidos por el colectivo urbano, que subió un 6,2 %. También se registraron aumentos en higiene personal (4,4 %), infusiones (4,2 %), artículos de limpieza (3,5 %) y transporte interurbano (3,4 %).

La Canasta Estudiantil Universitaria busca estimar el gasto total mensual que afronta un estudiante para residir en la ciudad y cursar sus estudios, contemplando consumos esenciales.

Su evolución permite dimensionar el impacto de la inflación en el acceso y sostenimiento de la educación superior.

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