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Guerra en Medio Oriente.

Sigue subiendo el petróleo y preocupa el impacto en la nafta

El barril de Brent se afianza por encima de los US$100.

El petróleo no para de subir ante la escalada del conflicto

El barril de petróleo Brent se afirma por encima de los US$100 lo que acrecienta la preocupación por el impacto de los combustibles en la Argentina y su consecuencia inflacionaria.

La cotización alcanzó este miércoles los US$108, lo que implica un alza de 4,5 %.

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Si bien el CEO de YPF, Horacio Marín, prometió que no se produciría cimbronazos en los precios de los combustibles en el país, lo concreto es que en dos semanas aumentaron 10 %.

Este alza pega de llenó en la inflación que de acuerdo a las mediciones privadas vuelve a situarse cerca de 3 % para marzo. (NA)

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