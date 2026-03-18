Israel confirmó que asesinó el ministro de Inteligencia de Irán

Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según medios internacionales, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán, mientras que además se indicó que se Israel autoriza al Ejército a "neutralizar" a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional.

Katz manifestó también que se esperan “sorpresas significativas” en todos los frentes de la guerra y afirmó que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu habían agilizado el proceso para atacar a otros miembros del liderazgo iraní.

“He autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní en cuanto surja una oportunidad operativa o de inteligencia, sin necesidad de aprobación adicional”, expresó.

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Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva "final". (NA)