Vóleibol: Liniers comenzó la defensa del título con triunfo y Bahiense no pudo con sus juveniles

Comenzó este fin de semana el torneo Apertura de Primera División que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol y los campeones defensores, Liniers y Bahiense del Norte tuvieron suerte dispar.

En varones, en lo que fue la reedición de las finales del Oficial 2025, el Chivo --ganador de los últimos nueve certámenes locales-- se impuso en su estreno ante Tiro Federal por 3-1, con marcadores de 21-25, 25-14, 25-10 y 28-26.

Por su parte, Olimpo hizo lo propio ante La Armonía al que venció en cuatro sets y con marcadores de 23-25, 25-15, 25-15 y 25-13.

Aún no debutaron Liniers B y Escuela Puntaltense de Vóleibol.

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En tanto, entre las chicas, Bahiense, con sus juveniles, ya que preservó a sus mayores para disputar la permanencia en la Liga Argentina, poco pudo hacer ante Liniers, que se impuso con tanteadores de 25-15, 25-15 y 25-16. El actual tetracampeón local jugará el próximo fin de semana ante Estudiantes y Vélez, por mantenerse en la elite nacional.

Además, Olimpo vapuleó a Estudiantes por 3-0, con marcadores de 25-8, 25-6 y 25-6, mientras que Villa Mitre se quedó con un extenuante y equilibrado clásico barrial ante Tiro Federal por 3-2 y con parciales de 26-24, 24-26, 13-25, 25-15 y 15-8.