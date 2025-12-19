Vóleibol: Bahiense se coronó campeón del Oficial y ahora se le viene lo mejor
El tricolor venció en la segunda final a Liniers por 3-0 y selló la serie decisiva por 2-0. A partir de enero competirá en la Liga Argentina. Por su parte, las Chivas se prepararán para disputar en febrero la Liga Federal.
Bahiense del Norte volvió a coronarse en la máxima categoría femenina del vóleibol bahiense, al vencer a Liniers por 3-0, en la definición del Torneo Oficial que organiza la Asociación Bahiense y llegará de la mejor manera a su primera participación en la Liga Argentina.
El tricolor, que obtuvo su cuarta corona consecutiva, se impuso ayer en su cancha ante las albinegras en sets corridos y con parciales de 25-13, 25-16 y 25-11. Las defensoras del cetro se habían impuesto el domingo pasado en escenario chivo, con marcadores de 25-17, 25-20 y 25-21.
Bahiense había llegado a la definición tras dejar en el camino en semifinales a Tiro Federal y Liniers había hecho lo propio ante Olimpo.
El plantel de calle Salta, comandado por Matías Pasquarela, estuvo conformado por Tatiana Delgado, Valentina Fernández, Virgina Torreto, Selene Kees, Lourdes Araujo, Lucia López, Malena Luque, Brunella Mamonde, Sol Queti e Isabella Long.
Ambos equipos llegaron a las finales como los mejores del último año en la máxima categoría femenina y significó el cierre de un año movido y triunfal para Bahiense, que obtuvo el campeonato en la Licebo y los subcampeonatos en la Liga Nacional y en la Liga Provincial. Por su parte, Liniers se subió al podio en la Licebo y en la Liga Provincial.
El elenco de calle Salta disputará, a partir de enero, por primera vez en su historia la Liga Argentina Femenina, mientras que las Chivas sumarán en febrero su cuarta participación en la Liga Federal Argentina, a disputarse en San Juan, en febrero próximo.
El debut de Bahiense en la Liga será en enero, como local, frente a Boca y River, respectivamente. El certamen contará con la presencia de 16 elencos y se jugará con el mismo formato de la edición anterior con una fase de ida todos contra todos, en parejas, y luego será el turno de los Playoofs y la Permanencia.
CAMPEONES Y FINALISTAS EN MENORES.
**Sub 14 femenino.
Olimpo se consagró campeón al vencer en ambas finales a Tiro Federal por 2-0. El tercer puesto lo disputarán hoy, desde las 19, Liniers y Bahiense del Norte.
**Sub 16 femenino.
Olimpo y Bahiense del Norte eliminaron en semifinales a Liniers y Tiro Federal respectivamente y hoy a las 20 comenzarán la serie final. El tercer puesto quedó en manos de Liniers, que superó a Tiro Federal por 2-1.
**Sub 16 masculino.
Liniers se consagró campeón al derrotar en la serie decisiva a Tiro Federal por 2-0 y 2-1, respectivamente. El tercer puesto quedó en manos de Olimpo, al vencer a Fortín Club de Pedro Luro por 2-1.
**Sub 18 femenino.
Liniers venció en semifinales a Escuela Puntaltense Voley y espera en la final por el vencedor de Olimpo y Tiro Federal, que se miden mañana.
**Sub 18 masculino.
Olimpo se consagró campeón al derrotar en la serie decisiva a Liniers por 1-2, 2-0 y 2-0, respectivamente. El tercer puesto quedó en manos de Tiro Federal por no presentación de Automoto de Tornquist.
**Sub 22 masculino.
Liniers "A" superó en la primera final a Olimpo por 2-0 y esta noche, desde las 20, jugarán el segundo encuentro. El tercer puesto quedó en manos de Liniers "B", al superar a Tiro Federal por equipo incompleto.