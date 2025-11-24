Vóleibol: tres podios bahienses en las finales provinciales de Primera

Los tres equipos bahienses que se presentaron el fin de semana en las finales de la Liga Bonaerense de Vóleibol de primera división volvieron con medallas y el reconocimiento de mantenerse entre los mejores de la Provincia de Buenos Aires.

Es que Bahiense del Norte culminó en el segundo puesto en la rama femenina, mientras que Liniers obtuvo el tercer puesto en ambas ramas.

El certamen reunión a los mejores 23 equipos de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Olavarría y tuvo como campeones a Once Unidos de Mar del Plata entre las chicas (tras superar en la final a las tricolores por 3-0) y a Banco Provincia de Mar del Plata entre los varones (luego de imponerse en una drámatica semifinal ante el chivo en tie break y derrotar por 3-0 a Once Unidos en la definición).

En la rama femenina, Bahiense terminó el certamen con tres victorias y una derrota, aprovechando la deserción de Olimpo del certamen más importante del año. En la fase de grupos superó a Náutico San Pedro por 3-0 y en cuartos de final a Regatas de San Nicolás por 3-0. Ya en semifinales, las de calle Salta se impusieron ante las albinegras por 3-1.

Por su parte, Liniers se subió al podio con un registro de cuatro victorias y una caída. En la fase de grupos derrotó en sets corridos a Ciudad de Luján y a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes, mientras que en cuartos de final hizo lo propio ante Pueblo Nuevo de Olavarría. Ya en semis cayó ante las tricolores en cuatro sets y luego, en el choque por el tercer puesto, se impuso ante Club Junín por 3-1.

En la rama masculina, el Chivo ganó su grupo tras vencer a Mariano Moreno de Olavarría por 2-0 y a Argentino de Alfonzo por 2-1, mientras que en cuartos de final derrotó en sets corridos a Somisa de San Nicolás. Ya en semifinales, el equipo de la avenida Alem puso contra las cuerdas al posteriormente campeón del certamen, Banco Provincia, que se terminó imponiendo en un ajustado tie break. No obstante, luego los bahienses se recuperaron en el choque por el tercer puesto y vencieron por 3-0 a Pueblo Nuevo.

El torneo otorgaba cuatro boletos para la Liga Federal 2026, a disputarse en febrero próximo en San Juan, aunque el Chivo ya se encontraba clasificado en varones --jugará el certamen nacional en ambas ramas-- y Bahiense disputará la Liga Argentina en mujeres.

