Marcelo Moretti: “Yo la plata en San Lorenzo la pongo por amor al club"

(Noticia en desarrollo)

El ahora expresidente de San Lorenzo, debido a la acefalía, Marcelo Moretti, aseguró que no va a reclamar el dinero que puso en el club por “él lo hace por amor”.

“Yo la plata en San Lorenzo la pongo por amor, no como otros. Esa plata yo la regalé y no la voy a reclamar”, expresó Moretti.

Y agregó: "Hubo gente allegada a mi que puso mucho dinero. Yo puse 400 mil dólares en San Lorenzo".