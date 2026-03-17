Milei, a 34 años del atentado a la embajada de Israel: "Fue un ataque cobarde del enemigo iraní"

En un acto reducido por la lluvia que caía a media tarde sobre el centro la ciudad de Buenos Aires, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, Javier Milei encabezó el acto por el 34º aniversario del trágico atentado a la embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, que provocó 29 muertos y 242 heridos.

Acompalado por su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Presidente comenzó recordando a las víctimas: “Fue un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos. Se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad. Israel encarga los valores de la libertad y la resiliencia”.

Luego, ratificó su apoyo a Israel: “La Argentina es socia de Israel en los valores de la libertad y combate al terrorismo. Intentaron alejarnos de una nación hermana. Tanto el atentado a la embajada como a la AMIA intentaron cercenar la claridad moral de nuestro pueblo”. Y subrayó: “Frente al terrorismo no puede haber tregua”.

Más adelante condenó el crecimiento del antisemitismo: “Debemos estar más atentos que nunca, no podemos bajar la guardia. Debemos combatir el antisemitismo en todos los frentes. Esa es la forma de defender lo que somos, los principios que nos fundaron como nación”.

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Sobre el final reafirmó su alineamiento con Israel y Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente.

“Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní. Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo”, resaltó. (TN)