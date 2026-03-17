Código Penal, Discapacidad y ley de Propiedad Privada: LLA definió cómo será su agenda legislativa

Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno anunció que impulsará un nuevo paquete de leyes al Congreso Nacional: van desde Discapacidad hasta la modificación en el Código Penal y la propiedad privada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre los cambios que buscarán aprobar en el Legislativo y excluyó la reforma política de los proyectos prioritarios.

En esa línea, Adorni detalló que el primer proyecto será la modificación del Código Penal, “poniendo foco en el endurecimiento de las penas”. También se incluirán leyes sobre propiedad privada: la ley de Expropiaciones, Ley de Tierras, Ley de Fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana.

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Además, explicaron desde la Casa Rosada, se avanzará con la Ley de Glaciares, la modificación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento universitario “para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.

El paquete de leyes que enviarán al Congreso fue definido hoy en una reunión de la mesa política en la Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También formaron parte el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la senadora Patricia Bullrich. A estos encuentros se suman además el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.

La reunión buscó establecer el orden de prioridades legislativas del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. Según el esquema que se analiza en el oficialismo, el primer proyecto que se impulsaría sería la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril.

El objetivo del encuentro es definir el cronograma de envío de iniciativas y acordar la estrategia de negociación con los bloques aliados y con los gobernadores, clave para reunir los votos necesarios en el Congreso. (TN)