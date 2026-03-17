Siguen los cambios en el elenco de Gobierno: ahora renunció el titular ejecutivo de ANSES

Renunció Fernando Bearzi, el titular ejecutivo de ANSES, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El economista había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros.

La salida del funcionario se presentó este mismo martes y su reemplazante será Guillermo Arancibia. Además, el organismo comenzará una nueva etapa de la gestión basado en “la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”.

Bearzi es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Además de ANSES, mantuvo cargos de perfil financiero: fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso en un breve lapso al inicio de la gestión libertaria. También formó parte de R. García & Asociados entre 1988 y 1995. Un año después, fundó una consultora llamada Bearzi & Asociados y fue titular de su firma hasta 2015. También fue director por Anses en Edenor en 2016 y fue ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La salida del ahora extitular de ANSES sucedió el mismo día en que el Ministerio de Capital Humano informó que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finalizará el próximo 9 de abril y a cambio se entregarán vouchers para capacitaciones laborales.

“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, comunicó la cartera que conduce Sandra Pettovello. (TN)

Noticia en desarrollo