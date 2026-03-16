Se inició el recambio y ampliación de acueductos en General Daniel Cerri

ABSA comenzó la obra de reemplazo para mejorar el suministro de agua en General Daniel Cerri, cuyo presupuesto oficial asciende a $ 2.879.219.448,00 más IVA.

El proyecto contempla la renovación de la cañería de 200 milímetros de diámetro que abastece de agua a General Cerri, por nuevos conductos de Polietileno de Alta Densidad de 315 milímetros a lo largo de 3500 metros. Esta ampliación se extiende desde la Ruta Nacional 3, hasta el ingreso a la localidad en Joaquín V. González y Zapala, donde se construirá una cámara. A partir de ese punto, se instalan 1700 metros de un nuevo conducto de 250 milímetros, hasta la cisterna de la localidad.

Esta importante intervención mejorará la prestación del servicio, sumando mayor caudal de agua hacia la localidad permitiendo mejorar la operación de las redes instaladas.

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La obra también establece la renovación de todas las válvulas esclusas, de aire, de desagüe, y demás accesorios de la cañería afectada, como así también la construcción de las cámaras de las válvulas.

De esta manera, ABSA avanza en la mejora del servicio de agua en el área de concesión de la empresa, compuesta por 2,6 millones de personas usuarias distribuidas en 95 localidades de la provincia de Buenos Aires.