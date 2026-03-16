Se expande la NBA: cuáles serán las sedes para las nuevas franquicias

La NBA se prepara para dar un nuevo paso en su crecimiento global. La junta de propietarios de la liga votará la próxima semana una propuesta de expansión a 32 franquicias, que incluiría la incorporación de equipos en Las Vegas y Seattle a partir de la temporada 2028-29.

Según adelantó el periodista Shams Charania, la entrada de estos nuevos proyectos supondría una de las mayores inversiones en la historia del deporte profesional. El fee de expansión (cargo o costo de apertura de las nuevas franquicias) en cada caso se estima entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, cifras que reflejan el enorme crecimiento económico y mediático de la liga en los últimos años.

Seattle es una ciudad con fuerte tradición NBA, ya que albergó a los Seattle SuperSonics hasta su traslado a Oklahoma City en 2008. Su posible regreso es una de las demandas más repetidas por los aficionados desde entonces.

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Por su parte, Las Vegas se ha consolidado como uno de los grandes centros deportivos de Estados Unidos. La ciudad ya acoge eventos importantes de la NBA como la NBA Summer League y la reciente NBA In-Season Tournament Final, lo que refuerza su candidatura para convertirse en sede de una nueva franquicia.

Si la votación prospera, la liga pasaría de 30 a 32 equipos, una expansión que marcaría una nueva etapa para la NBA y que abriría el camino a un calendario competitivo ampliado a partir del curso 2028-29.