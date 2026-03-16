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ABSA anunció que este martes realizará trabajos en la red de agua del macrocentro bahiense

Afectará al suministro en el sector delimitado por las calles Vieytes, Avenida Colón, Tucumán y Roca hasta la finalización de los trabajos.

Foto: Archivo La Nueva.

ABSA informa que este martes se llevarán adelante trabajos en el marco del recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en calle Moreno, entre Castelli y Terrada, de Bahía Blanca.

Como consecuencia de las acciones, sujetas a ser reprogramadas ante condiciones climáticas adversas, deberá afectarse el suministro de agua en el sector delimitado por las calles Vieytes, Avenida Colón, Tucumán y Roca hasta la finalización de los trabajos.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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