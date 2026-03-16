ABSA anunció que este martes realizará trabajos en la red de agua del macrocentro bahiense

ABSA informa que este martes se llevarán adelante trabajos en el marco del recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en calle Moreno, entre Castelli y Terrada, de Bahía Blanca.

Como consecuencia de las acciones, sujetas a ser reprogramadas ante condiciones climáticas adversas, deberá afectarse el suministro de agua en el sector delimitado por las calles Vieytes, Avenida Colón, Tucumán y Roca hasta la finalización de los trabajos.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.