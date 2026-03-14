La nafta volvió a subir y también las multas de tránsito en Bahía

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con una suba del 4,92 % respecto al bimestre anterior, quedó definido en 1.896 pesos la Unidad Fija (UF) para marzo-abril 2026, referencia que utiliza la provincia para establecer el valor de las multas por infracciones de tránsito.

Esta modalidad rige desde 2009 y relaciona a la UF con el precio de la nafta de mayor octanaje de la petrolera YPF, tomado en la sucursal La Plata del Automóvil Club Argentino.

El mecanismo lo utiliza también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque en su caso adopta para la UF la mitad del precio de la nafta de mayor octanaje.

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De acuerdo a la infracción es la multa, la cual se establece aplicando una determinada cantidad de UFs, variando las mismas entre un mínimo de 50 UF ($ 90.350) y un máximo de 1.500 UF ($ 2.710.500).

El Juzgado de Faltas local tiene como criterio general aplicar el valor mínimo y alentar el pago voluntario. De hacerlo, el infractor abona el 50% del monto. Si no adhiere a esa modalidad, pierde la bonificación y corre el riesgo de ser sancionado con un monto mayor.

Con aroma a nafta

La UF se ajusta de manera bimestral, con cada actualización que establecen las petroleras. Entre 2009 y 2025 la nafta YPF de mayor octanaje pasó de $ 3,20 a $ 1.896, un aumento del 59.150%.

En 2009, negarse a realizar el test de alcoholemia se penaba con hasta $ 3.200. Hoy se castiga con un tope de $ 1.896.000. Aquellos $ 3.200 equivalían a 842 dólares, hoy corresponden a 1.330 dólares.

Estos valores resultan elevados para cualquiera. Sin embargo existe un camino alternativo para reducir a cero este castigo pecuniario: respetar las leyes y no cometer infracciones.

Las faltas

La infracción más cometida en nuestra ciudad es utilizar el celular mientras se conduce. Representa el 24 % de las multas, con el agravante de ser una de las conductas que más accidentes genera por la distracción que provoca en los conductores.

La segunda falta más sancionada es estacionar en lugares prohibidos, con el 23% del total. Si bien no es una acción de riesgo, el infractor se expone a una multa de hasta $ 1.896.000. La pena es menor si estaciona en zonas indebidas --doble fila, garaje, parada de ómnibus, ochava o senda peatonal--, falta que representa el 14,53% de las infracciones.

Las siguientes contravenciones más sancionadas son: carecer de licencia (9,75%), no tener seguro obligatorio (8,70%), no respetar los semáforos (6,28%), alcoholemia-estupefacientes (4,74%), circular sin casco (3,77%) y hacerlo sin chapa patente (2,69%).

Sabor amargo

Estos son los montos vigentes, mínimos y máximos, para marzo-abril 2026. En todos los casos el pago voluntario tiene un 50% de descuento.

--Sin cobertura de seguro obligatorio: $ 568.771 y $ 1.895.904.

--Sin comprobante de seguro: $ 94.795 y $ 189.590.

--Uso de telefonía celular: $ 284.386 y $ 947.952.

--Sin cinturón de seguridad: $ 189.590 y $ 947.952.

--No respetar semáforo: $ 568.771 y $ 947.952.

--Estacionar en zona prohibida: $ 568.771 y $ 1.895.904.

--Exceso de velocidad: $ 284.386 y $ 1.895.904.

--Circular sin licencia: $ 189.590 y $ 853.157.

--Ruidos molestos: $ 568.771 y $ 1.895.904.

--Negarse al test de alcoholemia: $ 947.952 y $ 2.274.666.

--Test de alcoholemia positiva: $ 568.771 y $ 1.896.534.

--No registrarse en parquímetros: $ 27.699.

La multa más elevada establecida castiga a los camiones que circulan con carga que exceda las dimensiones o el peso máximo reglamentario. La multa en ese caso puede llegar a las 20.000 UF, es decir la bonita suma de $ 37.900.000 pesos.

Los pagos

No es simple establecer que recaudación generan las multas en la ciudad. La razón es que existen muchas variables a la hora de establecer ese valor, desde los pagos con descuentos, la variabilidad entre mínimos y máximos, las sanciones desestimadas y la muy baja tasa de cobrabilidad, ubicada en el 25 %.

En caso de morosidad, el Juzgado intima al deudor y de no obtener respuesta inicia el reclamo por vía judicial. Ese trámite suele demorarse, atento a que el juzgado tiene a cargo, además del tránsito, las causas iniciadas por las áreas de fiscalización Comercial, Bromatología, Veterinaria y Zoonosis; Saneamiento, Obras Particulares y OMIC (Defensa al Consumidor).

Alerta roja (o negra)

Atado el valor de las multas al de la nafta, se genera una gran expectativa por la escalada internacional del barril de petróleo por el conflicto y guerra en Medio Oriente que en lo que va del año acumula un alza que ronda el 10%.

Según indicaron fuentes de petroleras, la nafta súper aumentará por debajo de ese nivel, entre 3% y 4%, según la provincia y ciudad del país.

El presidente de YPF, empresa que domina el 50% del mercado local, Horacio Marín, señaló que más allá de la incertidumbre por el precio internacional del petróleo, esa empresa “no va generar cimbronazos” en los precios.

“Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso con los consumidores", señaló.

Una postura que no tranquiliza demasiado en el país donde “el que apuesta al dólar pierde” y el “que deposita dólares recibe dólares”.