“Basta de justicia por Zoom”: reclaman bajar la virtualidad en Tribunales

El común denominador en la justicia local es hacer virtualmente las audiencias preliminares.

Un informe presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) planteó el "abuso" de las audiencias virtuales por parte de jueces, fiscales y defensores, modalidad de trabajo que, según la entidad, "afecta severamente derechos y garantías" procesales.

A raíz de la campaña "Basta de justicia por Zoom", impulsada por el INECIP, La Nueva. sondeó a distintos operadores judiciales de esta ciudad para conocer cuál es el cuadro de situación tanto en la Justicia provincial como en la federal.

En líneas generales hay una fuerte tendencia al uso de la vía telemática para el desarrollo de audiencias preliminares a la etapa de enjuiciamiento, pero los juicios orales se hacen de manera presencial en las salas de los tribunales.

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Esta es la metodología que emplean, por ejemplo, los tres tribunales en lo Criminal locales de Provincia, donde las declaraciones durante un debate son presenciales salvo que, por caso, un testigo tenga domicilio en otra ciudad y no pueda viajar a Bahía Blanca para participar en persona del juicio.

En ese caso los jueces pueden autorizar que declare de forma remota.

Desde el Tribunal en lo Criminal Nº 2 destacaron que una de las ventajas de la virtualidad es la agilidad de la diligencia, porque así, por caso, se evitan traslados a la sede judicial de detenidos en las cárceles de Bahía o Saavedra, donde participan vía Internet.

"Es mucho más sencillo y las audiencias se agilizan porque, antes, siempre se demoraban", señaló una fuente tribunalicia.

Este análisis es coherente si se tiene en cuenta que la mayoría de imputados a disposición de estos órganos de juzgamiento está privada de libertad, según informaron desde el Criminal Nº 3.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense "autoriza" y de alguna manera "insta" a los tribunales a hacer las audiencias virtualmente.

"De hecho la Corte nos brinda el software (Microsoft) Teams, cuyo uso autoriza y paga su licencia para no movilizar, por motivos de seguridad y costos, a detenidos que muchas veces ni siquiera están en Bahía Blanca", agregaron.

Generalmente también son virtuales las audiencias orales ante la Cámara Penal, donde un defensor apela, por ejemplo, una prisión preventiva.

"La virtualidad revirtió un gran defecto de la presencialidad: la impuntualidad de las partes sobre todo en el fuero Penal", dijo Fernández.



Por otra parte en los juzgados Correccionales la mayoría de las audiencias preliminares son presenciales porque casi todos los procesados están libres.

"Después de la pandemia lamentablemente quedó impuesto como una costumbre que las audiencias se hagan virtuales en vez de presenciales", dijo el abogado Valentín Fernández.

"Si bien en algunos casos las audiencias virtuales son prácticas para las partes, porque se ahorran traslados, lo presencial siempre brinda más calidad en lo referido a la oralidad y la inmediatez de la prueba y el contacto personal entre todas las partes", acotó.

"La presencialidad además evita interferencias e interrupciones (durante el proceso)", continuó.

El entrevistado remarcó la importancia de que también sean presenciales las audiencias previas al juicio oral en los tribunales Criminales y en los juzgados Correccionales, ya que en esa etapa se trata la prueba, se evalúan posibles nulidades y se fijan las fechas de debate.

"El imputado se va situando porque conoce la sala de juicio y al juez de la causa, por eso me parece fundamental que estas audiencias sean presenciales.

"Pero a veces la sobrecarga de la agenda de los tribunales, la comodidad de las partes y el ahorro grande en el presupuesto por traslados, combustible y el resto de la logística, obligan a que las audiencias se hagan virtualmente", completó.

Fernández se refirió a la virtualidad como una opción útil para audiencias de indagatoria a detenidos alojados en comisarías de la zona, quienes por recomendación de sus defensores no van a responder al interrogatorio del fiscal.

"No tiene sentido hacer un despliegue (para trasladarlos a Bahía) y que se presenten en la sede judicial solo para firmar (la notificación del trámite). De lo contrario, las indagatorias suelen ser presenciales", explicó el profesional.

En tanto, el Tribunal Federal de Juicio adoptó las audiencias mixtas, es decir virtuales y presenciales en simultáneo.

Este cuerpo -que atiende cuestiones complejas como narcotráfico a gran escala, trata de personas y contrabando, entre otros delitos- no puede hacer los juicios orales 100% presenciales principalmente porque el juez José Fabián Asís es subrogante y mantiene su cargo en el Tribunal Federal de Juicio Nº 2 de Córdoba.

Además, el fiscal general interino ante el tribunal bahiense, Gabriel González da Silva, reside en Buenos Aires, donde actúa como fiscal subrogante ante Tribunales orales en lo Criminal y Correccional capitalinos.

Asimismo los detenidos que responden ante el tribunal bahiense están alojados en cárceles de La Pampa, Río Negro y Capital Federal, por eso es inviable trasladarlos a Bahía para participar de las audiencias enmarcadas por el sistema acusatorio, que desde el año pasado rige en la Justicia Federal de esta ciudad.

"Si un testigo está mintiendo es más difícil 'acorralarlo' a los fines de estrategia de defensa. Poder demostrar o quebrar el testimonio de alguien, porque miente o no dice cosas exactas, es más difícil desde lo virtual", opinó.

"Incluso para el juez es más fácil detectar de forma presencial cuando alguien está nervioso porque miente", finalizó Fernández.

El INECIP plantea que los sistemas judiciales "renunciaron a concurrir a las salas de audiencia sin ningún tipo de justificación".

"Eluden la presencialidad casi como un acto reflejo de las peores prácticas burocráticas, lo que evidencia una falta de dedicación y compromiso con la tarea y un modo de evitar el contacto con las partes y con el público en general", postuló la institución.

"Las excusas son varias: que no se dispone de suficientes salas de audiencias, que se necesita optimizar el tiempo de los jueces, que las partes tienen agendas saturadas, entre otras", añade el comunicado.

No hay datos oficiales

Estadísticas. Ninguno de los órganos de juzgamiento consultados cuenta con estadísticas oficiales sobre el porcentaje de audiencias electrónicas que llevan a cabo en comparación con las presenciales.

Derechos. "En nombre de una supuesta eficientización se están afectando severamente derechos y garantías", sostiene el INECIP.

Opinión. Las audiencias virtuales deben ser una "excepción", agregó.